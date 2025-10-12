У БиХ пронађен кокаин вриједан 200.000 марака

12.10.2025
13:16
Коментари:0
У претресу кућа, станова и дугих објеката у Посушју које користи И.Б, полиција је у суботу, 11.октобра, пронашла кокаин вриједан 200.000 марака.
Службеници ПУ Посушје уз асистенцију полицијских службеника Специјалне полиције МУП-а ЗХК пронашли су више од килограм "кокаина" врло високе чистоће која се на илегалном тржишту процјењује на износ од око 200.000 КМ.
Друштво
Хуманост ученика Републике Српске: Прикупљено преко 15.000 КМ за помоћ за дјецу са Косова и Метохије
Такође су пронашли и око 200.000 КМ, 100 грама хероина, дигиталну вагу, аутоматску пушку са стрељивом, одређену документацију која се доводи у везу са кривичним дјелом Кривотворење исправе те друге доказе.
Претрес је извршен по Наредби Општинског суда у Широком Бријегу гдје је претрес рађен ради проналаска предмета, трагова, који могу послужити као доказ кривичног дјела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, кривичног дјела тешка крађа, кривичног дјела кривотворење исправе из члана, као и проналазак особа које по оперативним подацима живе на наведеним локацијама.
Економија
Амиџић: Затражен реципроцитет поврата ПДВ-а за превознике у земљама ЕУ
Како је појашњено ради се о М.У. с пребивалиштем Хрватској и А.С. из Травника који нису затечени на локацијама и за којима се трага.
У сарадњи са кантоналним тужилаштвом ЗХК подузимају се даље мјере и радње у циљу комплетирања овога предмета, као и расвјетљавања других предмета.
Управа полиције МУП-а ЗХК истиче како је ова акција наставак континуираног рада на планирању и сузбијању кривичних дјела високе друштвене опасности.
Република Српска
Катић: Општина унапређује безбједност и инфраструктуру
Похвалили су професионалност и преданост свих полицијских службеника који су учествовали у акцији.
Најновије
Најчитаније
14
18
14
09
14
01
14
00
13
56
Тренутно на програму