У несрећи код Модриче страдао пјешак

Извор:
АТВ
12.10.2025
10:48
Синоћ око 21.10 на магистралном путу за Модричу, у мјесту Дуго Поље, смртно је страдао пјешак Б.С. са подручја града Добој.
На њега је налетио возач М.Л из Модриче возећи аутомобил марке "Мерцедес".
Пјешак је страдао на лицу мјеста.
"Увиђај лица мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Модрича, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој", саопштено је из полиције.
