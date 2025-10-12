Двојица младића избодени у Београду: Свему претходила свађа око дјевојке?

Извор:
Двојица младића примљена су ноћас у Ургентни центар са убодним ранама од ножа. Како Телеграф.рс сазнаје, крвави обрачун догодио се изнад једног познатог ресторана у Улици кнеза Вишеслава.
Како сазнаје поменути портал, повријеђени су А. К. (24) и Ј. А. (21), а свему је, незванично, претходила свађа око дјевојке.
Младићи су након вербалног сукоба кренули један на другог, а онда су сијевнуле и оштрице. Све се одиграло око 3.30 часова испред познатог угоститељског објекта у Улици кнеза Вишеслава, а незванично, очевидац је позвао Хитну помоћ.
Међутим, када је љекарска екипа стигла на лице мјеста никог нису затекли. Наиме, А. К. и Ј. А. кренули су приватним возилом пут Хитне помоћи.
По пријему њима су констатоване убодне ране и обојица су хитно превезени у Ургентни центар.
Степен њихових повреда у овом тренутку није познат.
Полицијска истрага је у току, која би требало да расвијетли све детаље овог случаја.
