Двојица младића избодени у Београду: Свему претходила свађа око дјевојке?

Извор:

Телеграф

12.10.2025

08:33

Коментари:

0
Двојица младића избодени у Београду: Свему претходила свађа око дјевојке?
Фото: Pexels

Двојица младића примљена су ноћас у Ургентни центар са убодним ранама од ножа. Како Телеграф.рс сазнаје, крвави обрачун догодио се изнад једног познатог ресторана у Улици кнеза Вишеслава.

Како сазнаје поменути портал, повријеђени су А. К. (24) и Ј. А. (21), а свему је, незванично, претходила свађа око дјевојке.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: У Српскoј се гради и ради без обзира на константне притиске којима смо изложени

Младићи су након вербалног сукоба кренули један на другог, а онда су сијевнуле и оштрице. Све се одиграло око 3.30 часова испред познатог угоститељског објекта у Улици кнеза Вишеслава, а незванично, очевидац је позвао Хитну помоћ.

Међутим, када је љекарска екипа стигла на лице мјеста никог нису затекли. Наиме, А. К. и Ј. А. кренули су приватним возилом пут Хитне помоћи.

По пријему њима су констатоване убодне ране и обојица су хитно превезени у Ургентни центар.

Степен њихових повреда у овом тренутку није познат.

Хеликоптер-плажа-Калифорнија-12102025

Свијет

Хеликоптер се срушио на плажу, купачи у шоку посматрали пад

Полицијска истрага је у току, која би требало да расвијетли све детаље овог случаја.

(Телеграф.рс)

