Мировни самит о Гази сутра у Шарм ел-Шеику, предсједаваће Трамп и Ал-Сиси

12.10.2025

10:35

Мировни самит о Гази сутра у Шарм ел-Шеику, предсједаваће Трамп и Ал-Сиси
Фото: Tanjug / AP

Амерички предсједник Доналд Трамп и египатски лидер Абдел Фатах ал-Сиси предсједаваће мировним самитом о Гази који ће се сутра одржати у Шарм ел-Шеику у Египту, а на којем ће учествовати лидери више од 20 земаља међу којима и највиши званичници Велике Британије, Италије, Шпаније, Француске и Турске, као и генерални секретар УН Антонио Гутереш и предсједник Европског савјета Антонио Кошта.

Како је саопштило египатско предсједништво, на састанку у љетовалишту на Црвеном мору учествоваће лидери више од 20 земаља, а циљ самита биће окончање рата у Појасу Газе, јачање напора да се на Блиском истоку постигну мир и стабилност, као и отпочињање нове ере регионалне безбједности, преноси "Гардијан".

Фудбалери Србије

Фудбал

Да ли је ово нови селектор Србије?

Генерални секретар УН Антонио Гутереш изјавио је да ће учествовати на скупу, као и британски премијер Кир Стармер, предсједница италијанске владе Ђорђа Мелони и шпански премијер Педро Санчез.

Француски предсјeдник Емануел Макрон такође је потврдио учешће.

И турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган допутоваће у Египат да би присуствовао самиту, пренијела је данас турска НТВ.

Мировном самиту о Гази ће присуствовати и предсједник Европског савјета Антонио Кошта, потврдио је данас неименовани званичник Европске уније, пренио је Ројтерс.

MILOŠ-VUČEVIĆ-080925

Србија

Вучевић: Надам се да ће Срби изаћи у што већем броју на изборе

За сада није познато да ли ће у Шарм ел-Шеик доћи и израелски премијер Бењамин Нетањаху, док је Хамас саопштио да неће учествовати на самиту.

У међувремену, два безбједносна извора навела су да су у Шарм ел-Шеику јуче погинула тројица катарских дипломата у саобраћајној несрећи, док су двојица повређена.

Самит је организован након што су Израел и Хамас пристали на примирје и размјену затвореника за ослобађање талаца, а послије интензивних индиректних преговора у Шарм ел-Шеику током протеклих дана, наводи лист.

Преговори у којима су посредовали Египат, Катар и Турска, а учествовали и амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер, резултирали су договором о примирју и повећањем хуманитарне помоћи намењене Гази.

ајкула

Свијет

Тинејџер у тешком стању након уједа ајкуле

За то вријеме, хиљаде Палестинаца враћа се на сјевер Газе након постигнутог споразума о примирју, наводи "Гардијан".

Прва фаза мировног плана, који је предложио Трамп, почеће сутра ослобађањем талаца, након чега ће на слободу бити пуштено 2.000 палестинских затвореника, пренио је Ројтерс.

