Драма у БиХ: Ватрогасци дошли по позиву на терен, па нападнути

Аваз

12.10.2025

08:56

Драма у БиХ: Ватрогасци дошли по позиву на терен, па нападнути
Фото: Pixabay

Права драма одвијала се јуче у Грачаници када су ватрогасци који су отишли по позиву на терен како би угасили пожар, напале двије особе.

Како је за портал "Аваза" потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, запримили су пријаву о овоме догађају.

- Припадници ватрогасне јединице приликом приступања по пријави нападнути су од стране два лица. По пријави су поступили полицијски службеници. Обавијестили су дежурног тужиоца и наставиће се радити о предметном догађају – речено је за „Аваз“.

Како се сазнаје, ове двије особе нису ухапшене.

Није било пожара

Наиме, како су потврдили Професионалне ватрогасне јединице Града Грачанице јуче су они по дојави да гори помоћни објекат у насељу Јавор, у Грачаници с једним возилом и два ватрогасца изашли на терен, а доласком на лице мјеста екипа примјетили су да нема назнака пожара.

- Недуго након доласка, прилази им лице које је ничим изазвано и физички напада екипу, разбивши бочни прозор на ватрогасном возилу. У тренутку напада, један од ватрогасаца се налазио унутар возила и исти је задобио повреде усљед крхотина стакла те је упућен на УКЦ Тузла – наводе из ПВЈ.

Додају како о степену повреда још увијек нису обавијештени, с обзиром на то да је њихов колега био на љекарском прегледу, када је ПВЈ сазнала информацију о овоме нимало угодном догађају.

Излагање опасности

- Овим чином не само да је угрожена сигурност ватрогасаца на дужности, већ је и отежано обављање саме интервенције, чији је циљ заштита људи и имовине. Ватрогасци свакодневно излажу своје животе опасности како би помогли другима, те је сваки облик насиља над припадницима служби заштите и спашавања апсолутно неприхватљив.

Позивамо грађане на поштовање и разумијевање према ватрогасним екипама, које увијек излазе на терен с једним циљем – спашавање живота и имовине. Такође, апелујемо на надлежне институције да овакви напади не остану некажњени, јер напад на ватрогасца у вршењу службене дужности представља напад на цијели систем заштите и сигурности – поручују из ПВЈ.

Ватрогасци

Gračanica

физички напад

