Logo

Ево какво нас вријеме данас очекује

Извор:

АТВ

12.10.2025

08:42

Коментари:

0
Ево какво нас вријеме данас очекује
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити умјерено облачно уз сунчане периоде и топлије, на крајњем сјеверу и југу најсунчаније.

Током првог дијела дана облачно уз коју кап кише по истоку, на југу ведро. У наставку дана умјерено облачно уз сунчане периоде и топлије, на крајњем сјеверу и југу најсунчаније.

Hitna pomoć

Хроника

Двојица младића избодени у Београду: Свему претходила свађа око дјевојке?

Вјетар слаб до умјерен углавном сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 17 до 23 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 12.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: У Српскoј се гради и ради без обзира на константне притиске којима смо изложени

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Ливно четири, Чемерно шест, Билећа, Гацко и Хан Пијесак седам, Соколац осам, Кнежево девет, Рудо, Мркоњић Град, Шипово, Бугојно и Сарајево 10, Зеница, Вишеград, Фоча, Сребреница, Рибник, Нови Град и Приједор 11, Тузла, Србац, Добој и Требиње 12, Зворник и Бањалука 13, Бијељина 14 и Мостар 16 степени.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срушен хеликоптер на плажи

Свијет

Хеликоптер се срушио на плажу, купачи у шоку посматрали пад

1 ч

0
Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

Друштво

Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

1 ч

0
Србин тестером и жарачем пријетио радницима у Бечу

Свијет

Србин тестером и жарачем пријетио радницима у Бечу

1 ч

0
Зеленски објавио детаље разговора с Трампом, Орбан послао упозорење

Свијет

Зеленски објавио детаље разговора с Трампом, Орбан послао упозорење

1 ч

0

Више из рубрике

Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

Друштво

Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

1 ч

0
Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

Друштво

Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

2 ч

0
Велике промјене за грађане БиХ: Од данас путовања нису иста

Друштво

Велике промјене за грађане БиХ: Од данас путовања нису иста

3 ч

0
Сутра је Михољдан, празник за који важи важно народно вјеровање

Друштво

Сутра је Михољдан, празник за који важи важно народно вјеровање

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

01

Жесток окршај између талибанских и пакистанских снага дуж границе

09

43

Отац се дрогирао поред једногодишњег дјетета: Дјевојчици се боре за живот

09

33

Пуцњава у Приштини током меча Србија-Албанија

09

26

Ово уље је најздравије за срце

09

13

Бака убила свог мужа у старачком дому: Порука коју је написала кида душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner