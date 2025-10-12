Ево какво нас вријеме данас очекује

Извор:
АТВ
12.10.2025
08:42
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити умјерено облачно уз сунчане периоде и топлије, на крајњем сјеверу и југу најсунчаније.
Током првог дијела дана облачно уз коју кап кише по истоку, на југу ведро. У наставку дана умјерено облачно уз сунчане периоде и топлије, на крајњем сјеверу и југу најсунчаније.
Вјетар слаб до умјерен углавном сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 17 до 23 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 12.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Ливно четири, Чемерно шест, Билећа, Гацко и Хан Пијесак седам, Соколац осам, Кнежево девет, Рудо, Мркоњић Град, Шипово, Бугојно и Сарајево 10, Зеница, Вишеград, Фоча, Сребреница, Рибник, Нови Град и Приједор 11, Тузла, Србац, Добој и Требиње 12, Зворник и Бањалука 13, Бијељина 14 и Мостар 16 степени.
