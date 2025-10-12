Logo

Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

Српска православна црква и њени вјерници данас обележавају празник светитеља и великог подвижника хришћанске вете Кирјака Отшелника, који је у народу познат као Михољдан. Према народном вјеровању, послије данашњег празника наступа права јесен, која је календарски увелико почела.

Михољдан као празник вијековима уназад на исти дан обиљежавају православци, католици и протестанти широм Европе.

Вјерује се да су они који су рођени на Михољдан посебно надарени и благословени, као и да ће да имају бројне благодети у животу.

Народ је примјетио да се око Михољдана вријеме прољепша и отопли, па је кратак период од неколико дана око тог празника назван Михољско љето. У неким крајевима га још зову и Сиротињско љето, јер му се увијек посебно радује сиротиња. Овај дан се назива и мишји дан. Вјерује се да мишеви и пољске животињице угину на овај дан ако дотле у своје брлоге нису допремили зимницу.

По бројности свечара Михољдан је на тринаестом мјесту слава код Срба.

Свети Кирјак је заштитник и слава многих српских домова. У појединим српским селима одржавају се завјетине и организују литије.

Михољдан као празник вијековима уназад обиљежавају на исти дан - 12. октобра по Грегоријанском и новојулијанском календару, а 29. септембра по старојулијанском - католици, православни и протестанти широм Европе. По томе је овај датум јединствен међу хришћанима разних конгрегација.

Народни обичаји

За разлику од многих других црквених празника, народ каже да на Михољдан треба радити у пољу и завршити све послове око тога, а у кући не треба никако ништа радите - да чистите, усисавате и слично.

Обичај вјероватно потиче из времена када су се почетком октобра обављали посљедњи пољопривредни радови пред почетак зиме.

С тим у вези, постоји и вјеровање да се на Михољдан не треба вјенчавати. И ово је вјеровање такође утемељено на томе да сватови не би могли да окупе госте јер су сви заузети другим пословима за припрему за зиму.

Miholjdan

православље

СПЦ

