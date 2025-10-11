Logo

Мушкарац уринирао на олтар базилике светог Петра у Ватикану

Извор:

Танјуг

11.10.2025

21:57

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Један мушкарац приведен је у Ватикану док је уринирао на олтар базилике светог Петра, објавио је италијански лист Коријере дела сера након што су снимци инцидента почели да круже друштвеним мрежама.

Особа се приближила олтару прелазећи безбедносне баријере које забрањују приступ и спустила панталоне пред запањеним верницима прије него што је уринирала на олтар испред чувеног барокног балдахина, преноси Фигаро.

Жандарми у цивилу који су били присутни у базилици, брзо су га ухапсили, а затим извели из цркве. Према писању “Ил Темпа”, папа Лав XIV је обавијештен о инциденту и изразио је своју тугу. Околина олтара је потом затворена за посјетиоце ради чишћења.

Овај догађај је посљедњи у низу недавних инцидената – у јуну 2023. године, један мушкарац се на истом мјесту скинуо у знак подршке украјинској д‌јеци жртвама рата, а у фебруару ове године други мушкарац се попео на олтар и срушио на под шест вриједних свећњака из 19. вијека.

Партизан

Кошарка

Навијачи Партизана претучени у Сплиту

Године 2019. још једна особа је оштетила један свјећњак. Повећање оваквих инцидената изазива забринутост у Ватикану о безбједности базилике. Жандармерија Државе Ватикана, са око 150 агената, одговорна је за безбједност папе и заштиту ватиканских објеката.

Иако се Ватикан налази на територији Италије, света столица врши суверенитет над Ватиканом, који захваљујући Латеранским уговорима ужива режим екстратериторијалности. Жандармерија Ватикана подлеже власти папе, али кривичне пријаве за д‌јела почињена у Ватикану најчешће подносе италијанске власти, у договору са Ватиканом и на његов трошак.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Ватикан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

КК Партизан

Кошарка

Навијачи Партизана претучени у Сплиту

4 ч

0
Пензионисан војни коњ који је пројурио кроз Лондон

Занимљивости

Пензионисан војни коњ који је пројурио кроз Лондон

4 ч

0
МТВ гаси канале у Европи

Сцена

МТВ гаси канале у Европи

4 ч

0
Преминула Дајана Китон

Култура

Преминула Дајана Китон

4 ч

0

Више из рубрике

Језиво писмо пронађено у цркви: Ножеви су спремни

Свијет

Језиво писмо пронађено у цркви: Ножеви су спремни

4 ч

0
Нема преживјелих у експлозији у фабрици муниције

Свијет

Нема преживјелих у експлозији у фабрици муниције

5 ч

0
Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

Свијет

Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

5 ч

0
Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

Свијет

Мушкарац пуцао на пијаци, повријеђено више људи

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

Пикси добио поруку са трибина: Орлови изгубили од Албаније усред Србије

21

57

Мушкарац уринирао на олтар базилике светог Петра у Ватикану

21

50

Навијачи Партизана претучени у Сплиту

21

42

Пензионисан војни коњ који је пројурио кроз Лондон

21

26

МТВ гаси канале у Европи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner