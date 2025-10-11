Мушкарац уринирао на олтар базилике светог Петра у Ватикану

Извор:
11.10.2025
Један мушкарац приведен је у Ватикану док је уринирао на олтар базилике светог Петра, објавио је италијански лист Коријере дела сера након што су снимци инцидента почели да круже друштвеним мрежама.
Особа се приближила олтару прелазећи безбедносне баријере које забрањују приступ и спустила панталоне пред запањеним верницима прије него што је уринирала на олтар испред чувеног барокног балдахина, преноси Фигаро.
Жандарми у цивилу који су били присутни у базилици, брзо су га ухапсили, а затим извели из цркве. Према писању “Ил Темпа”, папа Лав XIV је обавијештен о инциденту и изразио је своју тугу. Околина олтара је потом затворена за посјетиоце ради чишћења.
Овај догађај је посљедњи у низу недавних инцидената – у јуну 2023. године, један мушкарац се на истом мјесту скинуо у знак подршке украјинској дјеци жртвама рата, а у фебруару ове године други мушкарац се попео на олтар и срушио на под шест вриједних свећњака из 19. вијека.
Године 2019. још једна особа је оштетила један свјећњак. Повећање оваквих инцидената изазива забринутост у Ватикану о безбједности базилике. Жандармерија Државе Ватикана, са око 150 агената, одговорна је за безбједност папе и заштиту ватиканских објеката.
Иако се Ватикан налази на територији Италије, света столица врши суверенитет над Ватиканом, који захваљујући Латеранским уговорима ужива режим екстратериторијалности. Жандармерија Ватикана подлеже власти папе, али кривичне пријаве за дјела почињена у Ватикану најчешће подносе италијанске власти, у договору са Ватиканом и на његов трошак.
