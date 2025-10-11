Logo

Језиво писмо пронађено у цркви: Ножеви су спремни

Извор:

Б92

11.10.2025

20:59

Језиво писмо пронађено у цркви: Ножеви су спремни
Фото: Pexels

Писмо са упозорењем на могући напад током овог викенда откривено је у катедрали Нотр Дам у Паризу, а након детаљног прегледа катедрале она је поново отворена за јавност, потврдили су данас полицијски извори за телевизију БФМ.

Према полицијском извору, у анонимном писму које је црквењак јуче око 16.00 сати пронашао близу свијећа, наводи се да су унутар катедрале сакривени ножеви, како би нападачи могли да почине "покољ".

"Они ће изазвати покољ, молим вас, не отварајте катедралу", наводи се у писму.

Почев од протекле ноћи, службе безбједности су спровеле детаљне претресе како би се отклониле све сумње, а даље провере обављене су рано јутрос.

Фабрика муниције, Тенеси

Свијет

Нема преживјелих у експлозији у фабрици муниције

"Безбједносна инспекција коју су заједнички спровели служба безбједности катедрале и особље одељења за јавни ред и контролу саобраћаја полицијске станице искључила је сваки ризик", саопштили су из полиције.

Према информацијама из полиције, током претреса у Нотр Даму нису пронађени ножеви а катедрала је јутрос поново отворила своја врата за јавност, пише Б92.

