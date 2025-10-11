Убијен пјевач чувене групе: Пронађен са пререзаним вратом

Извор:
Телеграф
11.10.2025
18:56
Коментари:1
Пјевач групе Лостпрофетс, Јан Воткинс, убијен је у затвору гдје је служио 29 година због се*******х деликата над дјецом.
Бивши фронтмен је наводно пререзан до грла након што су затвореници јутрос пуштени из својих затворских ћелија.
И полиција и хитне службе су пожуриле у затвор Вејкфилд у Западном Јоркширу, међутим, преступник је изгубио живот, наводи "Дејли Мејл".
Четрдесет осмогодишњак је служио преко три деценије иза решетака због низа с********х преступништва над дјецом, укључујући покушај силовања бебе.
Бивши пјевач групе Лостпрофетс је најпознатији затвореник који је у послљдне вријеме убијен у британском затвору.
Наводно је Воткинс преминуо од губитка крви након што је пререзан у вратну жилу. Извори из правосуђа рекли су да је нападач на певача идентификован, извјештава "Сан", а преноси "Телеграф".
"Воткинс је убијен на најбруталнији могући начин - а напад је био шокантан, чак и по стандардима", рекао је извор.
"Напао га је други затвореник и ударио га ножем у врат. Стражари су били у близини и прилично брзо су потрчали на место догађај - али нису могли ништа да учине и нису могли да га спасу", додао је.
Извор је описао сцену као "страшну", детаљно описујући "крв посвуда" док су се огласили аларми и сирене.
Тврде да је педофил потом превезен у болницу хеликоптером хитне помоћи, али да му није било спаса.
Извор је објаснио да је Воткинс, будући да је био 'очигледно познат' због својих гнусних злочина, имао 'мету на леђима'.
Такође је додао да су и полицајци и затвореници били у "потпуном шоку" усред "страшне сцене".
Извор је рекао да је затвореник који је напао Воткинса ухапшен "прилично брзо", напоменувши да "није било много сумње" о томе ко је извршио напад.
