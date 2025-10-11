Logo

Водитељка РТС-а одушевила све: Нико не вјерује да има 52 године

Слађана Томашевић, водитељка на РТС
Фото: Инстаграм

Водитељка РТС-а, Слађана Томашевић (52) одушевила је јавност својом новом објавом на Инстаграму.

Слађана Томашевић је једна од најљепших водитељки, а сада је објавила фотографију из лифта која никога није оставила равнодушним.

Она је позирала у зеленој хаљини са изразом те је у први план дошао њен деколте.

Ово је ријетка прилика да Слађану видимо у оваквом издању, а комплименти испод објаве су се само низали.

"Водим рачуна о себи"

Слађана је једном приликом говорила о физичком изгледу и открила да воли да се његује.

Слађана Томашевић, водитељка на РТС
Слађана Томашевић, водитељка на РТС

"Хвала на томе што мислите да сам лијепа. Љепота је релативна ствар, али генетика је пресудна. Пуштала сам фотографије мајке и оца по мрежама, види се неки микс њих двоје. Водим рачуна о себи, његујем себе", рекла је она тада и признала да је њен приватни живот доста испаштао због посла којим се бави.

"Баш је испаштао и нисам најсрећнија због тога. Дугујем велико извињење својој мајци, нисам је послушала. Нисам је послушала. Није ми жао, моје су одлуке биле. Мајка ми је говорила, нисам поступила како ме савјетовала. Никада није била задовољна, јер увијек може боље", додала је.

