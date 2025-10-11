Logo

Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''
Пјевачица Маја Маријана оперисана је на Институту за ортопедију "Бањица".

Маја Маријана је доживјела повреду када је незгодно стала и том приликом, попут Лепе Брене, сломила скочни зглоб, због чега је морала хитно да оде на операцију.

vatrogascii

Свијет

У пожару у згради погинули родитељи и син

- Маја се повриједила 30. септембра. Умирала је од болова и ситуација нимало није била безазлена. У почетку је мислила да није ништа озбиљно, али када је чула да мора на операцију - шокирала се. Оперисана је на Бањици прије неколико дана, тачније 7. октобра, и све је прошло у најбољем реду - рекао је за Информер извор близак Маји и додао:

- Сада је чека период одмора и опоравка како би повреда правилно зарасла. Неће се појављивати неко вријеме, већ ће одмарати код куће окружена најближима.

granica HR

Регион

Хрватска од сутра уводи нови систем граничне контроле – очекују веће се гужве

Подсјетимо, почетком године, убрзо након што се вратила са америчке турнеје, Маји Маријани преминуо је отац.

- Мој тата није био јавна личност и заиста не бих жељела да причам о томе. Хвала вам много што сте ме позвали, али морате да ме разумијете... Ипак је то нешто моје приватно и желим да задржим за себе - рекла је Маја Маријана са кнедлом у грлу.

