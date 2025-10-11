Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

Маја Маријана је доживјела повреду када је незгодно стала и том приликом, попут Лепе Брене, сломила скочни зглоб, због чега је морала хитно да оде на операцију.

- Маја се повриједила 30. септембра. Умирала је од болова и ситуација нимало није била безазлена. У почетку је мислила да није ништа озбиљно, али када је чула да мора на операцију - шокирала се. Оперисана је на Бањици прије неколико дана, тачније 7. октобра, и све је прошло у најбољем реду - рекао је за Информер извор близак Маји и додао:

- Сада је чека период одмора и опоравка како би повреда правилно зарасла. Неће се појављивати неко вријеме, већ ће одмарати код куће окружена најближима.

Подсјетимо, почетком године, убрзо након што се вратила са америчке турнеје, Маји Маријани преминуо је отац.

- Мој тата није био јавна личност и заиста не бих жељела да причам о томе. Хвала вам много што сте ме позвали, али морате да ме разумијете... Ипак је то нешто моје приватно и желим да задржим за себе - рекла је Маја Маријана са кнедлом у грлу.