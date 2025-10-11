Logo

Боцан-Харченко: Резолуција 1244 остаје кључна за рјешавање стабилности региона

Извор:

СРНА

11.10.2025

10:53

Коментари:

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko
Фото: Танјуг/АП

Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко изјавио је да Резолуција Савјета безбједности УН 1244 остаје кључни документ за рјешавање питања Косова и Метохије и укупне стабилности региона, нагласивши да не постоји резолуција колико је толико пута прекршена.

Боцан-Харченко је рекао да Москва подржава суверенитет и територијални интегритет Србије и неће признати једнострано проглашену независност Косова, а да су оне земље које су признале независност самопроглашеног Косова директно прекршиле основне принципе и суштину те резолуције.

goran selak

Република Српска

Селак: Биће убједљива побједа Карана, Сарајево је хтјело да бира предсједника

- Када неко погази темељ документа, тешко је очекивати да ће поштовати и његове појединачне тачке - рекао је Боцан-Харченко.

Он је нагласио да Русија увијек дјелује у складу са Повељом УН и за разлику од Запада, не бира само оно што јој у датом тренутку одговара.

- Када је ријеч о Србији, Запад се позива на право Косова да буде независно, а када је у питању Украјина - позива се на принцип територијалног интегритета. То је очигледна контрадикција - изјавио је Боцан-Харченко за Политику.

vatrogascii

Свијет

У пожару у згради погинули родитељи и син

Говорећи о америчким санкцијама НИС-у и какве би посљедице оне могле имати по билатералне односе и енергетску безбедност Србије, Боцан-Харченко је истакао да ће Руска Федерација и Србија заједнички учинити све да грађани Србије не осјете санкције у негативном смислу и да енергетска безбједност не буде угрожена.

Он је навео да су Амбасада Русије и руске институције у сталном контакту са руководством НИС-а, као и да је предсједник Србије Александар Вучић свакодневно укључен и држи све под контролом, што је "потпуно разумљиво јер НИС није само питање енергетике, већ и социјалне безбједности земље".

Боцан-Харченко је рекао да је НИС кључна компанија за Србију, стуб енергетског система и важан фактор у укупном економском развоју земље.

granica HR

Регион

Хрватска од сутра уводи нови систем граничне контроле – очекују веће се гужве

- Однос Русије према Србији, као и лично разумијевање и повјерење између предсједника /Александра/ Вучића и /Владимира/ Путина, чине да овдје није ријеч о "капи у мору", већ о стратешком партнерству и одговорности. Гаспром и Гаспромњефт су озбиљне компаније, које ће учинити све да се посљедице санкција ублаже и да се стабилност одржи - рекао је амбасадор Боцан-Харченко.

Aleksandar Bocan-Harčenko

