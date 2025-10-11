Logo

Огласили се из полиције о проналаску тијела испод Кула Града

Извор:

АТВ

11.10.2025

10:05

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

На литици између Дивича и Зворника, испод Кула Града, пронађено је беживотно тијело, потврђено је из Полицијске станице Зворник.

-Полицијска станица Зворник, 10.10.2025. године у вечерњим сатима, запримила је пријаву да је на литици између Дивича и Зворника, испод Кула Града, пронађено беживотно тијело непознате особе. Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су поступили по запримљеној пријави и изашли на лице мјеста, те исто обезбједили до доласка увиђајне екипе - саопштено је из полиције.

Lisice

Србија

Ухапшени осумњичени за покушај отмице дјевојчице у Сјеверној Митровици

Како наводе, о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а увиђај је у току.

Подијели:

Тагови:

Зворник

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бош отпушта 1.400 радника

Економија

Бош отпушта 1.400 радника

2 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Бања Лука

У Бањалуци сутра почињу "Дани Србије у Републици Српској"

3 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Ђедовић Хадановић: Очекујемо план Руса за НИС

3 ч

0
Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима

Друштво

Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима

3 ч

0

Више из рубрике

Таксиста избоден ножем у центру Београда: Нападнут због 200 евра

Хроника

Таксиста избоден ножем у центру Београда: Нападнут због 200 евра

3 ч

0
Тинејџер (16) примљен у Ургентни центар: Тврди да је избоден ножем насред улице

Хроника

Тинејџер (16) примљен у Ургентни центар: Тврди да је избоден ножем насред улице

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Ужас у Српској: Странац пронашао тијело испод Кула Града

13 ч

0
Горан Гатарић

Хроника

Горан Гатарић спроведен у Републичко тужилаштво

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

12

28

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner