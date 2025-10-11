Огласили се из полиције о проналаску тијела испод Кула Града

Извор:
АТВ
11.10.2025
10:05
Коментари:0
На литици између Дивича и Зворника, испод Кула Града, пронађено је беживотно тијело, потврђено је из Полицијске станице Зворник.
-Полицијска станица Зворник, 10.10.2025. године у вечерњим сатима, запримила је пријаву да је на литици између Дивича и Зворника, испод Кула Града, пронађено беживотно тијело непознате особе. Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су поступили по запримљеној пријави и изашли на лице мјеста, те исто обезбједили до доласка увиђајне екипе - саопштено је из полиције.
Србија
Ухапшени осумњичени за покушај отмице дјевојчице у Сјеверној Митровици
Како наводе, о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а увиђај је у току.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
Најчитаније
12
45
12
39
12
36
12
30
12
28
Тренутно на програму