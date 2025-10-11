Бош отпушта 1.400 радника

Извор:
СРНА
11.10.2025
09:56
Коментари:0
Инжењерска и технолошка компанија Бош затвориће два погона за производњу кућних апарата са сједиштем у Њемачкој и отпустити 1.400 радника, пише њемачки лист "Билд".
Бошова подружница "BSH Hausgerete" затвориће фабрику за производњу машина за прање веша у Науену код Берлина и погон за производњу шпорета и вентилатора у Бретену.
Србија
Ухапшени осумњичени за покушај отмице дјевојчице у Сјеверној Митровици
Као разлози затварања наведени су смањење тржишта и све већа конкуренција у виду произвођача са нижим трошковима, прецизирао је Билд.
Бош је раније објавио план за смањење броја запослених за око 13.000 до краја 2030. године, првенствено у Њемачкој.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
39
12
36
12
30
12
28
Тренутно на програму