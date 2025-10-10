Гдје су најскупље некретнине у Европи?

Извор:
Према подацима Дојче банке, излистано је 10 европских градова у којима је најскупља цијена квадрата стана.
Швајцарски градови и даље предводе љествицу најскупљих некретнина у Европи. У 2025. години просјечна тржишна цијена квадратног метра стана у центру Цириха износи чак 20.347 евра, чиме овај град држи прво мјесто.
На другом мјесту налази се Женева с просјечном цијеном од 18.267 евра по квадрату, док Лондон заузима треће мјесто са 17.810 евра.
Слиједе Париз (12.143 евра), Минхен (11.387 евра) и Луксембург (10.056 евра), који се такође налазе у врху љествице најскупљих тржишта некретнина у Европи.
У групи градова с нешто нижим, али и даље врло високим цијенама налазе се Стокхолм (10.034 евра), Беч (9.249 евра), Амстердам (9.173 евра) и Осло (8.942 евра).
Ови подаци јасно показују да је западна и сјеверна Еуропа и даље најскупље тржиште некретнина, с посебно израженим растом цијена у Швајцарској и Уједињеном Краљевству.
