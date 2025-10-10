Logo

Гдје су најскупље некретнине у Европи?

Извор:

Б92

10.10.2025

20:48

Коментари:

0
klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Према подацима Дојче банке, излистано је 10 европских градова у којима је најскупља цијена квадрата стана.

Швајцарски градови и даље предводе љествицу најскупљих некретнина у Европи. У 2025. години просјечна тржишна цијена квадратног метра стана у центру Цириха износи чак 20.347 евра, чиме овај град држи прво мјесто.

Александар Вучић-24092025

Србија

Вучић позвао Србе да у недјељу гласају за Српску листу

На другом мјесту налази се Женева с просјечном цијеном од 18.267 евра по квадрату, док Лондон заузима треће мјесто са 17.810 евра.

Слиједе Париз (12.143 евра), Минхен (11.387 евра) и Луксембург (10.056 евра), који се такође налазе у врху љествице најскупљих тржишта некретнина у Европи.

У групи градова с нешто нижим, али и даље врло високим цијенама налазе се Стокхолм (10.034 евра), Беч (9.249 евра), Амстердам (9.173 евра) и Осло (8.942 евра).

млијеко

Савјети

Ево зашто млијеко никада не бисте требали пролијевати у судопер

Ови подаци јасно показују да је западна и сјеверна Еуропа и даље најскупље тржиште некретнина, с посебно израженим растом цијена у Швајцарској и Уједињеном Краљевству.

Подијели:

Тагови:

станови

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Комшије откриле истину о Дари Бубамари: ''Могла би мало да успори..''

Сцена

Комшије откриле истину о Дари Бубамари: ''Могла би мало да успори..''

1 ч

0
Горан Гатарић

Хроника

Горан Гатарић спроведен у Републичко тужилаштво

1 ч

0
Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој

Свијет

Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој

1 ч

0
Удес у Кирхбергу

Свијет

Пијан се закуцао у комбајн: Ватрогасци га сатима извлачили

1 ч

0

Више из рубрике

Нови закон у Српској: Одзвонило лажним снижењима на рафама

Економија

Нови закон у Српској: Одзвонило лажним снижењима на рафама

2 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Економија

Хоће ли гориво у Српској поскупјети након санкција НИС-у

2 ч

0
Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта

Економија

Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта

4 ч

0
Још једна компанија се умијешала у 'рат' браће бизнисмена из БиХ

Економија

Још једна компанија се умијешала у 'рат' браће бизнисмена из БиХ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

21

17

Виц дана: Неспособна породица

21

13

Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

21

08

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

21

05

Стигла дозвола за нове кружне токове у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner