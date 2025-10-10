Хоће ли гориво у Српској поскупјети након санкција НИС-у

Аутор:Кристина Секерез
10.10.2025
19:11
Коментари:0
Мађари ће Србима прискочити у помоћ након што су САД увеле санкције Нафтној индустрији Србије. Мађарска нафтна компанија повећава залихе које испоручује Србији.
"Наравно, подржавамо наше српске пријатеље, у сталном смо контакту и пошто МОЛ, као највећа енергетска компанија у региону, игра важну улогу у испорукама нафте и горива у Србију, они могу да рачунају на повећање испорука", рекао је шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто.
Ни Руси неће окренути леђа Србима. Амбасадор Русије у Србији каже да је НИС добро припремљена за америчке санкције.
"Они имају и залиха, имају и могућност да се снађу. У сваком случају, мислим да не треба очекивати несташице, нити узбуне на тржишту, ни када је у питању енергетска безбедност Србије", рекао је Александар Боцан Харченко.
Мјеста за узбуну нема ни код нас. Ништа не би требало да нам зафали. Домаће тржиште неће бити угрожено, тврди то министар енергетике Српске. Каже Петар Ђокић да имамо много снабдјевача течним енергентима.
"Једино што ће бити проблем то је реалан капитал чији власник је Гаспром, они су у НИС-у већински власници. Гаспром је исто тако већински власник дистрибутивне или продајне мреже у Републици Српској и ФБиХ и наравно да ми морамо сачекати шта ће они као власници да одлуче након ових мјера које су према њима уведене", рекао је Ђокић.
Ни цијене у Српској неће расти. То сигурно у наредних 10-ак дана. Свјетска берза има мале осцилације које не утичу на цијене у регији.
"Оно што у овом тренутку знамо, сигурно наредних седам до 10 дана неће доћи до неког значајнијег ни раста ни пада. Е, шта у наредном периоду, зависиће од ситуације развијања на свјетској берзи", рекао је Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у ПК Републике Српске.
Из НИС-а су саопштили да су америчке санкције, које су САД увеле због већинског руског власништва у компанији, ступиле на снагу јуче ујутру, након што Вашингтон није продужио лиценцу. Нагласили су и да су обезбијеђене довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдјевене свим врстама нафтних деривата.
