Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој

Извор:

Блиц

10.10.2025

19:59

Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој
Фото: Pixabay

Држављанин Србије Б. Ш. (60) поријеклом из Новог Пазара, нестао је 5. октобра 2025. у граду Виернхеим у Њемачкој.

Нажалост, након неколико дана потраге, пронађено је његово тијело.

Подсјетимо, Б. Ш. је тог јутра, као и обично, аутомобилом одвезао супругу на посао, али се није појавио у договорено вријеме да је покупи назад.

Породица је његов нестанак пријавила локалној полицији.

Већ сљедећег дана, 6. октобра, њемачка полиција је пронашла његово возило напуштено на планинарском паркингу изнад Хеиделберга. Откриће аута на овом излетишту указивало је да је потенцијано кренуо у шетњу оближњом шумом, с обзиром на то да је био страствени планинар. Због те претпоставке и чињенице да је Б. Ш. био завистан од редовне терапије лијековима, што је изазвало додатну забринутост – полиција није искључивала могућност незгоде на терену.

Њемачке службе одмах су покренуле опсежну потрагу на подручју Хеиделберга. У недјељу навече 5. октобра изнад брда Хеилигенберг кружио је полицијски хеликоптер, док су на тлу ангажовани и тимови са псима трагачима. Упркос интензивним мјерама претраге терена током наредних дана, укључујући претраживање густог шумског подручја око налазишта аутомобила, све до четвртка није било никаквих конкретних трагова о несталом.

Потрага је добила трагичан епилог 9. октобра 2025, када су полицијски спасиоци пронашли Б. Ш, нажалост, без знакова живота. Тиме је вишедневна потрага окончана – службено је обустављена истог дана по проналаску тијела.

Полиција је саопштила да за сада нема индикација да је његова смрт резултат кривичног дјела или насиља, односно нису уочени трагови туђе кривице. Према прелиминарним информацијама, ништа не указује на укључивање друге особе у његов нестанак и смрт. Званични узрок смрти у овом тренутку није објављен, али околности сугеришу да је могуће ријеч о несрећном случају.

Њемачка

пронађено тијело

