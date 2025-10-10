Жедни већ мјесец дана: Рестрикције воде у Билећи

Извор:
Жедни већ мјесец дана, а живе на обали највећег вјештачкој језера на Балкану.
Покварила се једна пумпа, кренуле су рестрикције воде па се становници Билеће сналазе како знају и умију. Више су кажу и огуглали.
"А како, Бога ми идемо и купујемо, лоше страшно лоше лоше и канализација све лоше",
"Па Бога ми како кад, купимо у лоце у бидоне и тако",
"Лоша та вода до Бога, није употребљива ни за прање ни руке ни ништа. Невјероватно има мјесец дана и више то траје па онда зрак улази па када отвориш има да те попрска свега",
"Рестрикције су редовне, преко дана од 12 до 3 и увече од 12 до ујутру до 6", говоре за АТВ огорчени Билећани.
Једна релативно нова црпна пумпа је цркла, резервне није било, сервисери су је поправљали али џаба. Нови мотор за пумпу је наручен и кренуо је из Турске, жедни Билећани га нестрпљиво чекају. Посебно нестрпљив директор Водовода.
"Приступило се набавци новог мотора, набавка мотора као и пуштање у рад пумпе очекујемо сљедеће седмице када ће бити укинуте рестрикције и враћено уредно снабдијевање општине Билећа", каже Марко Таминџић.
Е да је само једна пумпа проблем било би добро, АТВ-у каже начелник. Док испија своју чашу воде Миодраг Парежанин сабира дуговања билећког Водовода, стао је на 9ипо милиона марака.
"Не можемо га сами ријешити мораћемо га ријешити са укључивањем људи из Владе и министарстава. Највећи дуг је према Електро Херцеговини јер дуго дуго та струја која се пумпа и за коју су енормно високи рачуни по 70.000 марака је рачун био за август. Ствар су велики рачуни вјероватно због застарјеле технологије и самих тих пумпи и због губитака на мрежи који су око 80%", рекао нам је Миодраг Парежанин, начелник општине Билећа.
У Билећи су протеклих дана били бројни министри, нису се напили воде али су се наслушали проблема и наобећавали рјешења.
Министарка пољопривреде и водопривреде обећала је једну црпну пумпу, испунила је обећање и обезбиједила око 25.000 марака. Билећани кажу да ће набавити још коју за не дај Боже.
