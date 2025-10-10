Сутра су Михољске задушнице: Ево које обичаје православни вјерници требају испоштовати

Извор:
Православни хришћани у суботу обиљежавају Михољске задушнице и према вјеровањима и традицији, обићи ће гробове, запалити свијеће и у храмовима дати помен својим преминулима.
Вјерници на тај дан упућују молитве Богу за милост према упокојенима и опроштај гријехова.
Задушнице су увијек у суботу, када се организују и богослужења посвећена упокојенима, јер је Христос дан уочи Васкрсења, које се увијек слави у недјељу, провео у гробу.
Осим Михољских или јесењих, у календару СПЦ-а постоје још и Духовске или љетне, прољећне – у седмици прије почетка Великог поста и Митровске или зимске. У цркви се на задушнице помињу и ријечи Светог Јована Златоустог, једног од највећих богослова:
"Помозите покојнима и помињите их. Не оклијевајте, дакле, да помогнете онима који су отишли и принесите ваше молитве за њих!"
У цркву на литургију у суботу потребно је понијети:
-кувано жито
-црно вино
-свијећу за жито
-свјећица за сваког упокојеног или једна већа за све
-списак имена ваших упокојених рођака и пријатеља.
На Задушнице се у црквама служи Света литургија и парастос на којем свештеник вином прелива жито, а послије службе се иде до гробова покојника.
Ако сте тог дана заузети, живите далеко од гробља и не можете изаћи на гробље, можете увијек да одете у цркву, гдје се одслужи помен.
Молитва за упокојене:
"Помени, Господе, оце и браћу нашу уснуле у нади на васкрсење у живот вјечни, и све упокојене у побожности и вјери, и опрости им свако сагрешење, хотимично и нехотимично, што сагријешише ријечју, или дјелом, или мишљу. И усели их у мјеста свијетла, у мјеста свјежине, у мјеста одмора, одакле одбјеже свака мука, жалост и уздисање, гдје гледање лица Твога весели све од вијека свете Твоје. Даруј им царство Твоје и учешће у неисказаним и вјечним Твојим добрима, и наслађивање у Твом бесконачном и блаженом животу. Јер си Ти живот, и васкрсење и покој уснулих слугу Твојих, Христе, Боже наш, и Теби славу узносимо са беспочетним Твојим Оцем и Пресветим, и Благим, и животворним Твојим Духом, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин."
