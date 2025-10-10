Мадрид неће издвајати пет одсто за одбрану

Извор:
СРНА
10.10.2025
18:30
Шпанија неће повећати војне издатке са 2,1 на пет одсто БДП-а, изјавио је шпански министар саобраћаја и одрживе мобилности Оскар Пуенте.
- Шпанија је земља која испуњава своје међународне обавезе и одговорности у оквиру НАТО-а. Друга ствар је да ми нисмо земља спремна да уложи пет одсто у одбрану - рекао је Пуенте, након што је амерички предсједник Доналд Трамп предложио искључивање Шпаније из НАТО-а због одбијања да се обавеже на већа издвајања.
Он је напоменуо да је Повеља НАТО-а јасна, као и услови за избацивање земље из савеза, преноси шпанска новинска агенција Ефе.
- Трамп ово није проучио, није прочитао и једноставно не зна - истакао је Пуенте.
Обећање да ће се војни издаци повећати на пет одсто БДП-а до 2035. године укључено је у декларацију самита НАТО-а у Хагу упркос противљењу Шпаније.
Шпански премијер Педро Санчез је у јуну објавио споразум са НАТО-ом који би Мадриду омогућио да не издваја пет одсто и умјесто тога потроши 2,1 одсто на одбрану почев од 2025. године.
Он је више пута рекао да је 2,1 одсто довољно Мадриду да испуни своје обавезе према НАТО-у.
