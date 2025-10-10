Logo

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом

СРНА

10.10.2025

18:05

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп захвалио је руском предсједнику Владимиру Путину за подршку након што му Нобелов комитет није додијелио награду за мир.

"Хвала предсједнику Путину!", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл", одговарајући на Путинов коментар да је недодјељивање Трампу Нобелове награде за мир наштетило кредибилитету Нобеловог комитета.

Путин је рекао да је Нобелов комитет својом одлуком нанио огромну штету кредибилитету награде, као и да је више пута додијелио награду за мир онима који за мир нису учинили ништа, док Трамп искрено тежи да ријеши кризу у Украјини.

Доналд Трамп

Владимир Путин

