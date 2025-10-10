Путин коментарисао Нобела и приједлог Зеленског: Смијешно

Извор:
СРНА
10.10.2025
16:13
Руски предсједник Владимир Путин рекао је да је Нобелов комитет више пута додјељивао награду за мир онима који за мир нису учинили ништа, те оцијенио да је ауторитет те награде нарушен у знатној мјери.
Коментаришући то што Нобелова награда за мир није додијељена америчком предсједнику Доналду Трампу, Путин је рекао да није на њему да одлучује коме ће то признање припасти, али да сматра да Трамп искрено тежи да ријеши кризу у Украјини.
Коментаришући јучерашњу изјаву украјинског предсједника Володимира Зеленског да ће Кијев номиновати Трампа за награду ако САД пошаљу "томахавке", Путин је оцијенио да је повезивање награде са испоруком оружја Украјини смијешно.
Нобелов комитет у Ослу објавио је данас да је Нобелова награда за мир за 2025. годину додијељена лидеру венецуеланске опозиције Марији Корини Мачадо.
