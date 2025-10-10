Logo

Бројни окидачи: Психичка обољења у порасту

Аутор:

Божана Живановић

10.10.2025

19:38

Коментари:

0
Грађани
Фото: АТВ

Сваки други становник Српске у једном моменту је имао проблем са менталним здрављем, каже статистика.

Рат, поплава, ковид пандемија, само су неки окидачи. Све чешће и економска ситуација, а само у прошлој години пружено је 80. 000 услуга из те области.

"Стални осјећај несигурности у земљи у којој живимо социо економски проблеми, фактор је и незапосленост имамо пуно таквих реактивних ситуација гдје економска ситуација утиче на испољавање менталних поремећаја”, објашњава доктор Дејан Цоцић, неуропсихијатар Дома здравља Добој.

За Ениду је окидач била смрт сина. Од 2018. се бори са депресијом.

"Мени још то треба времена јер ја се с тим нећу никада помирити али уз њих ја сам почела хоћу и да се средим и да изађем на кафу са колегиницама да причам док се нисам укључила у ментално нисам хтјела изаћи из куће”, говори нам Енида.

Депресије су доминантне међу менталним проблемима. Не заостаје ни анксиозности. Сви облици су у порасту, па и они из сфере дјечије психијатрије.

"Да они ипак имају проблем и са концентрацијом и са пажњом и више су напети не могу да прате наставу све су то симптоми да они проводе јако пуно времена на мобилним садржајима", објашњава за АТВ Ерик Драгић, дјечији психијатар.

Окренули смо се материјалном, запоставили породицу, кажу психијатри. Повратак природи и дружењу њихов је, као и савјет старијих суграђана, за борбу с менталним тегобама.

“Па ништа само ходање и физичка активност, само рад рад ништа друго”,

“Изађите, шетајте волите народ, волите се, као што је некад било и комшилук, сад нико ни с ким, то није фино", причају грађани.

Ипак, комуникацију је замијенила технологија. Ријеч и дружење - антидепресиви. На њих и анксиолитике у прошлој години је потрошено око 14 милиона евра.

