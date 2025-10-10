Logo

Летонија издала наређење: Имате рок до понедјељка да одете

Извор:

Б92

10.10.2025

18:52

Летонија издала наређење: Имате рок до понедјељка да одете

Летонија је наложила 841 руском држављанину да напусти земљу до понедјељка, 13. октобра, након што нису успјели да испуне захтјеве за легални боравак, укључујући доказивање знања летонског језика и пролазак кроз обавезне безбједносне провјере.

Тај потез је дио ширег напора да се пооштре услови за боравак руских држављана, који су постали строжи након почетка сукоба у Украјини 2022. године, пише бриселски "Политико".



Свијет

Снажна експлозија у фарбици војних експлозива: Има мртвих и несталих

Према измјенама Закона о имиграцији, руски грађани су били обавезни да до 30. јуна 2025. године поднесу захтјев за статус дугорочног боравка у ЕУ, покажу основно знање летонског језика на нивоу А2, и прођу безбједносне провјере.

Више од 30.000 руских држављана у Летонији погођено је новим правилима.

Док је већина испунила захтјеве, око 2.600 је добровољно напустило земљу, а 841 није поднио потребну документацију на вријеме.



Друштво

Експресно уклоњен велики одрон код Кнежева - ВИДЕО

"Њихов боравак у Летонији постаје незаконит након 13. октобра. Ако наставе да не поштују закон, могу да буду депортовани", рекла је шеф односа са јавношћу у Канцеларији за држављанство и миграције, Мадара Пуке.

Летонске власти су раније позвале ЕУ да обустави издавање виза руским држављанима, а у јуну су забраниле Русима и Бјелорусима приступ критичној инфраструктури и тржишту некретнина у земљи.

Тагови:

Letonija

Русија

