Пијан се закуцао у комбајн: Ватрогасци га сатима извлачили

Извор:
Блиц
10.10.2025
19:55
Аутомобил са двојицом путника ударио је у комбајн без кочења у мјесту Берндорф У Аустрији.
Сувозач је успио сам да се извуче из возила, док је возач остао заробљен.
На мјесто несреће брзо су стигле ватрогасне јединице из Берндорфа, Кирхберга и Рохра, које су уз помоћ хидрауличних маказа отвориле возило и извукле повријеђеног.
Током читаве акције, возачу је помоћ указивао доктор ватрогасне службе из Кирхберга, Кристоф Кастелани, преноси "Блиц".
Обојица путника задобили су тешке повреде и превезени су у регионалну болницу у Фелдбаху.
Возач комбајна прошао је неповријеђен. У болници је возачу аута урађен алкотест, који је показао да је био умјерено алкохолисан у тренутку несреће.
У акцији спасавања учествовало је 40 припадника ватрогасних служби са шест возила, као и припадници полиције, Црвеног крста и службе за одржавање путева.
