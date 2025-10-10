Logo

Пијан се закуцао у комбајн: Ватрогасци га сатима извлачили

Извор:

Блиц

10.10.2025

19:55

Удес у Кирхбергу
Фото: KRONEN ZEITUNG/YOUTUBE/SCREENSHOT

Аутомобил са двојицом путника ударио је у комбајн без кочења у мјесту Берндорф У Аустрији.

Сувозач је успио сам да се извуче из возила, док је возач остао заробљен.

На мјесто несреће брзо су стигле ватрогасне јединице из Берндорфа, Кирхберга и Рохра, које су уз помоћ хидрауличних маказа отвориле возило и извукле повријеђеног.

Током читаве акције, возачу је помоћ указивао доктор ватрогасне службе из Кирхберга, Кристоф Кастелани, преноси "Блиц".

Обојица путника задобили су тешке повреде и превезени су у регионалну болницу у Фелдбаху.

Возач комбајна прошао је неповријеђен. У болници је возачу аута урађен алкотест, који је показао да је био умјерено алкохолисан у тренутку несреће.

У акцији спасавања учествовало је 40 припадника ватрогасних служби са шест возила, као и припадници полиције, Црвеног крста и службе за одржавање путева.

