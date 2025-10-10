Ево зашто млијеко никада не бисте требали пролијевати у судопер

10.10.2025
20:24
Коментари:0
Пролијевање млијека у судопер је нешто што бисмо свакако требали избјегавати, међутим, многи то раде.
Проблем је што се масти и протеини у млијеку стврдњавају на врућини и лијепе за зидове цијеви, што може довести до зачепљења. То не само да спречава проток воде, већ и узрокује неугодне мирисе.
Посебно ако је млијеко старо или покварено, његове масти и протеини могу се таложити у цијевима, стварати наслаге и довести до зачепљења одвода, посебно ако се мијеша с другим остацима из кухиње.
Ако размишљате о томе да млијеко пролијете у ВЦ шкољку умјесто у судопер, немојте ни то радити. Пролијевање млијека у ВЦ шкољку такође може узроковати проблеме с водоводом и није еколошки прихватљива опција.
Умјесто тога млијеко можете користити и као природно гнојиво за свој врт. Помијешајте један дио млијека са четири дијела воде и прелијте га око базе биљака. Храњиве твари у млијеку могу помоћи вашим биљкама да расту снажно и здраво.
Ако компостирање или кориштење у врту није опција, старо млијеко можете бацити с уобичајеним кућним отпадом. Оставите млијеко у картонској амбалажи или га сипајте у пластичну боцу и баците је у смеће.
