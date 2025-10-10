Приједлог славске трпезе за Михољдан: Од предјела, преко сочне прасетине, до чувене торте

10.10.2025
Са доласком десетог мјесеца званично почиње сезона слава, а прва међу њима је Михољдан, који се ове године обиљежава у недјељу 12. октобра. Ако још увијек нисте одлучили шта да припремите за славску трпезу, нема разлога за бригу – ми смо ту да вам помогнемо!
Пошто Михољдан није црвено слово и слави се као мрсна слава, избор јела је заиста богат. У наставку вам доносимо неколико приједлога који ће сигурно одушевити ваше госте.
Многи кажу да је Мињина славска погача једна од најбољих, а рецепт за ову мирисну домаћу делицију пронашли смо управо у Мињиној кухињици, на чувеном блогу Миње Богдановски.
Потребно је: 400 мл топле воде, 45 г квасца, 50 мл уља, 1 и по кашичица соли, 2 кашичице шећера, 750 + 50 г брашна, 70 г маргарина, 4 кашике мајонеза, сусам по жељи
Славска трпеза сваке године доноси нови изазов, посебно када је ријеч о предјелима – јер управо она постављају тон и наговјештавају све што слиједи за столом.
Потребно је: за палачинке од хељде 400 г пшеничног брашна, 400 г хељдиног брашна, 1 кашичица соли, 1,5 л в оде, уље за пржење; за фил 3 јајета, 450 г бијелог сира, 100 мл млијека, 200 г коприве (блитве или спанаћа), соли по укусу, бибер
Поступак припреме Златарске торте и још укусних славских предјела чекају вас у одвојеном тексту, преноси Блиц жена.
Хрскава корица која пуца под зубима, месо које се топи у устима… Домаћа прасетина из рерне је заиста фантастична! Ако сте одлучили да овај специјалитет буде круна ваше славске трпезе, припремите га по рецепту који смо добили од власника једне чачанске печењаре.
Потребно је: 3 кг прасетине (бут, плећка, ребра, шта највише волите), со по укусу, четири чена бијелог лука, 50 мл сирћета, пола литре пива, 200 г масти, 400 мл воде
Поступак припреме прочитајте у одвојеном тексту.
Рапсодија укуса, божанствена симфонија, празник за сва чула… Све те ласкаве епитете носи бисер бечке посластичарске школе, Шубертова торта, која се с правом сврстава у гастрономску класику.
Потребно је: Шубертова торта састоји се од две коре. За ону од бадема потребно је 80 г мљевених бадема, 100 г путера, 4 јаја, 70 г шећера, 60 г рендане чоколаде, а за кору од ораха – 80 г мљевених ораха, 5 јаја, 100 г шећера и 20 г презли. Не, нисмо заборавили брашно, јер у овај десерт не иде ни трунчица.
За фил ће вам бити потребно 4 жуманцета, 100 г шећера, 125 мл слатке павлаке, 10 г ванилин шећера, 140 г путера, а за чоколадну глазуру 100 г шећера у праху, 20 г какаа, 5 кашика воде, 1 кашика уља, 100 г путера, плус 4 кашике џема од кајсија или малина.
Поступак припреме Шубертове торте прочитајте у одвојеном тексту.
Желимо вам срећну славу и пријатан ручак.
