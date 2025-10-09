Logo

Сутра је Свети Калистрат: Мученик који штити од болести и несреће, а овако му се помолите

09.10.2025

21:28

Сутра је Свети Калистрат: Мученик који штити од болести и несреће, а овако му се помолите
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници сутра прослављају Светог мученика Калистрата, свеца који се у народу поштује као заштитник од несрећа, болести и тешких животних искушења.

Калистрат је рођен у Картагини, у породици хришћана. Његов прадеда Неокор служио је као војник у Јерусалиму у време распећа Исуса Христа. Видјевши чуда на Голготи, повјеровао је у Христа, крстио се и донео веру у свој дом. Тако је и Калистрат одрастао у вјери, научен да Бога воли, а истину не скрива.

Када је ступио у војску, био је једини хришћанин међу својим саборцима. Ноћу се тихо молио, а кад су га пријавили војводи Персентину, од њега су тражили да се одрекне Христа и принесе жртву идолима. Калистрат је то одбио без страха, и због тога био мучен и бачен у море.

Али, према предању, Бог га је сачувао. Изронио је жив, што је задивило војнике, а чак 49 њих тада је повјеровало у Христа. Сви су били затворени и мучени заједно са Калистратом, а на крају погубљени због своје вјере 304. године.

На мјесту где су сахрањени, касније је подигнута црква, а вјерује се да мошти Светог Калистрата помажу обољелима и штите домове од несреће.

Полиција Србија

Хроника

Вршњаку пуцао из гасног пиштоља у слијепоочницу, нападач у бјекству

Вјерници се Светом Калистрату моле за здравље и мир

Свети Калистрат се сматра заштитником оних који трпе неправду, који су болесни и којима су потребни снага и истрајност. Верници вјерују да молитва овом свецу доноси мир и олакшање онима који се боре с тешким болестима и животним теретом.

Његов примјер подсећа да вјера, чак и када је тиха и усамљена, може промијенити свијет. Да истина и љубав према Богу никада нису узалудне - чак ни пред болом, ни пред смрћу.

"Да сви једно буду"

Свети Калистрат је живио и страдао са мишљу коју Христос оставља својим ученицима:

"Да сви једно буду, као што си ти, Оче, у мени и ја у теби."

Јединство у вјери и љубави, узајамна подршка и саосјећање - то је пут којим су ишли Калистрат и његови саборци.

Зато се на дан Светог Калистрата верници сјећају свих који су у тишини патили због своје вјере и свих који су веровали у добро, чак и када свет није.

Сутра, на дан Светог мученика Калистрата, упалимо свијећу за здравље, мир и снагу да издржимо оно што нам живот доноси - са истом храброшћу и смирењем какве је имао он.

Молитва Светом мученику Калистрату:

"Свети мучениче Калистрате, војниче Христов, ти који си вјеру своју чувао и када си био сам, који си страдао, али се ниси одрекао истине, услиши молитве наше. Ти који си издржао бол и таму, ти који си из мора изашао жив силом Божјом, погледај и нас који тонемо у невољама и болестима. Измоли нам од Господа здравље тијела и душе, снагу да носимо свој крст, и мир у срцима која се плаше. Заштити наше домове од несреће, ослободи нас болести и искушења, укрепи нас кад вјеру изгубимо и подсјети нас да је свака мука пролазна ако је у њој присутан Бог. Свети Калистрате, мучениче Христов, моли Бога за нас, да будемо чврсти у вјери, милосрдни у срцу и спокојни у души. Амин."

(Она.рс)

