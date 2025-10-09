Вршњаку пуцао из гасног пиштоља у слијепоочницу, нападач у бјекству

09.10.2025
21:19
Шокантан инцидент догодио се данас поподне у Сјеници, када је ученик локалне гимназије насрнуо на вршњака (14) и гасним пиштољем му нанио повреде у предјелу чела и слијепоочнице.
Према незваничним информацијама из Дома здравља Сјеница, рањени дјечак је примљен са видљивим повредама лица, које су констатоване као опекотине од цијеви гасног оружја.
Инцидент је пријављен око 18 сати, а дежурна старјешина полиције из Сјенице одмах је обавијестила Више јавно тужилаштво у Новом Пазару.
Како се сазнаје, осумњичени за напад је у бегу, а полиција интензивно трага за њим. Из извора блиских истрази потврђено је да је ријеч о малољетном лицу које је већ познато по насилничком понашању и ранијим инцидентима, међу којима су и случајеви малтретирања девојчица и вршњака.
"Ради се о врло опасном малољетнику", наводи извор из Сјенице.
Инцидент се догодио у близини сјеничке гимназије, када је, према речима свједока, нападач прислонио гасни пиштољ на слијепоочницу вршњака и пуцао, нанијевши му опекотине и лакше повреде. Љекарска екипа је брзо реаговала и указала помоћ повређеном дјечаку.
Полиција и даље трага за нападачем, док је Више јавно тужилаштво у Новом Пазару преузело случај, пише Санџак данас.
