Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

09.10.2025

20:37

Фото: Танјуг/АП

Словачка и Мађарска користе право вета како би спријечиле Европску унију да се претвори у „војну машину“, чему, према ријечима руског министра спољних послова Сергеја Лаврова, теже предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен и други водећи званичници ЕУ.

Лавров је у интервјуу за пројекат RT „Мостови на Исток“ истакао да ЕУ тренутно покушава да уведе систем гласања за доношење одлука о „судбоносним питањима“, укључујући и питања рата и мира.

Према његовим ријечима, овим би се чланице као што су Словачка и Мађарска лишиле права вета, што би по Лаврову омогућило претварање Уније из „економског и социјалног раја“ - у војну машину.

„Они својим правом вета, јер консензус представља право сваке земље, спријечавану Европску унију да постане војна машина“, рекао је Лавров, додајући да то активно промовишу Урсула фон дер Лајен и други европски лидери, пише Спутњик.

Сергеј Лавров

EU

