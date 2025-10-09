Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

Извор:
Спутник Србија
09.10.2025
20:37
Коментари:0
Словачка и Мађарска користе право вета како би спријечиле Европску унију да се претвори у „војну машину“, чему, према ријечима руског министра спољних послова Сергеја Лаврова, теже предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен и други водећи званичници ЕУ.
Лавров је у интервјуу за пројекат RT „Мостови на Исток“ истакао да ЕУ тренутно покушава да уведе систем гласања за доношење одлука о „судбоносним питањима“, укључујући и питања рата и мира.
Према његовим ријечима, овим би се чланице као што су Словачка и Мађарска лишиле права вета, што би по Лаврову омогућило претварање Уније из „економског и социјалног раја“ - у војну машину.
Здравље
Технике за смањење стреса без лијекова
„Они својим правом вета, јер консензус представља право сваке земље, спријечавану Европску унију да постане војна машина“, рекао је Лавров, додајући да то активно промовишу Урсула фон дер Лајен и други европски лидери, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
20
59
20
48
20
37
20
37
20
33
Тренутно на програму