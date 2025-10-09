Logo

Стиже минус 25: Гаспром послао јасну поруку

Спутник Србија

09.10.2025

19:05

Директор "Гаспрома" Алексеј Милер упозорио је да Европи и Русији предстоји најхладнија зима у протеклих 20 година, те да ће температура бити око мину 25 степени Целзијуса.

Милер је на Петербуршком међународном гасном форуму рекао да дугорочне прогнозе времена указују на скори долазак хладне зиме у Европи и Русији, наводећи да се такве зиме јављају отприлике једном у 20 година.

nis gasprom

Економија

Хрватска жели да купи НИС, стигао одговор из Србије

"У конкретним бројкама то би значило температуру око минус 25 степени Целзијуса", додао је Милер.

Он је истакао да је снабдијевање Европе гасом ове године погоршано у односу на претходну, истичући да је испорука овог енергента из Русије представљала пријатељску руку за европске партнере, преноси Спутњик.

украјина

Свијет

Непредвидљива је: Русија бацила нову бомбу на Украјину

Милер је рекао да су покушаји "разбијања" ове компаније још од почетка деведесетих година били повезани управо са ризицима током периода јесени и зиме и намјером да се земља лиши тог потенцијала.

