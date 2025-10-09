Извор:
Спутник Србија
09.10.2025
19:05
Директор "Гаспрома" Алексеј Милер упозорио је да Европи и Русији предстоји најхладнија зима у протеклих 20 година, те да ће температура бити око мину 25 степени Целзијуса.
Милер је на Петербуршком међународном гасном форуму рекао да дугорочне прогнозе времена указују на скори долазак хладне зиме у Европи и Русији, наводећи да се такве зиме јављају отприлике једном у 20 година.
"У конкретним бројкама то би значило температуру око минус 25 степени Целзијуса", додао је Милер.
Он је истакао да је снабдијевање Европе гасом ове године погоршано у односу на претходну, истичући да је испорука овог енергента из Русије представљала пријатељску руку за европске партнере, преноси Спутњик.
Милер је рекао да су покушаји "разбијања" ове компаније још од почетка деведесетих година били повезани управо са ризицима током периода јесени и зиме и намјером да се земља лиши тог потенцијала.
