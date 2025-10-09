Пола милиона пчела страдало у подметнутом пожару

Извор:
09.10.2025
Пола милиона пчела убијено је у случају подметања пожара у Холандији 7. октобра, јавља Би-Би-Си.
Холандски пчелар Харолд Стрингер рекао је да је био шокиран када је видио да је 10 његових кошница изгорјело у парку у централном граду Алмере, уз губитак процијењених пола милиона пчела.
Он је додао да је свака кошница имала колонију од 40-60.000 пчела.
Полиција у Алмереу, граду источно од Амстердама, позвала је свједоке да се јаве ако имају информације након подметања пожара у уторак увече у сликовитом градском парку Беатрикс.
Они су објавили слике пожара на друштвеним мрежама.
Стрингер је рекао да му је полиција рекла да је коришћено специјално средство за спаљивање кошница, које су стајале на палетама у шумовитом дијелу парка.
Он је додао да једва да је иједна пчела преживјела и да нема много наде да ће пироман бити ухваћен.
Холандска Влада каже да је више од половине од 360 врста пчела у земљи у опасности од изумирања, јер популација пчела опада широм свијета.
