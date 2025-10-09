Logo

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

09.10.2025

15:11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин пренио је данас свом азербејџанском колеги Илхаму Алијеву детаље несреће путничког авиона Азербејџан ерлајнса.

Путин је том приликом рекао да су бочну страну авиона највјероватније погодиле крхотине настале приликом обарања украјинских дронова, преноси РИА новости.

Путин је рекао да је прекјуче обавијештен о разлозима пада азербејџанског авиона, које је данас подијелио са Алијевим на састанку у главном граду Таџикистана, Душанбеу.

РИА новости преноси да су узроци пада азербејџанског авиона повезани, између осталог, са чињеницом да су се на небу у том тренутку налазила три украјинска дрона, који су прешли границу и који су били мета руске противваздушне одбране.

Двије ракете које је испалио руски систем противваздушне одбране нису директно погодиле азербејџански авион, већ су експлодирале неколико метара од авиона, а бочну страну су највјероватније погодиле крхотине.

Посада азербејџанског авиона је затим замољена да слети у Махачкали, али су они одлучили да оду на свој матични аеродром.

Путин је Алијеву пренио да ће Русија пружити правну процјену поступака свих званичника у вези са падом азербејџанског авиона, као и да ће Москва учинити све што је потребно у погледу надокнаде штете.

Руски предсједник је подсјетио Алијева да се извинио због трагедије која се догодила на небу изнад Русије и изразио је најдубље саучешће породицама погинулих у паду авиона.

Авион компаније Азербејџан ерлајнз, који је летио од пријестонице Бакуа за Грозни, скренуо је са курса и срушио се 25. децембра прошле године приликом покушаја да слети код града Актау у Казахстану након што је прелетио Каспијско море.

Владимир Путин

Русија

Азербејџан

авион

