Урсула "има повјерење" ЕП

Два приједлога за изгласавање неповјерења Европској комисији, које су поднијели "Патриоте за Европу" и "Љевица", према резултатима гласања, већина посланика Европског парламента је одбила.
За приједлог неповјерења који су поднијели "Патриоте за Европу" гласало је 179 посланика, 378 је гласало против, а 37 је било уздржано. Гласање о неповјерењу које је предложила "Љевица" подржало је 133 посланика, против је гласало 383, а уздржано 78.
"Патриоте за Европу" имају 84 посланика, док "Левица" има 46.
Са 720 посланика Европског парламента, већина од најмање 361 посланика треба да подржи иницијативе како би биле усвојене.
У понедјељак, предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен жалила се да су покушаји покретања гласања о неповјерењу против ње у Европском парламенту наводно "руска замка".
Иако је гласање о неповјерењу теоретски усмјерено на цијелу Европску комисију, Урсула фон дер Лајен и медији га приказују као усмјерено ка њој.
У јулу су посланици Европског парламента одбацили први приједлог за гласање о неповјерењу који је покренуло неколико посланика против предсједнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен због скандала са набавком вакцине против вируса корона. Само 175 посланика је подржало приједлог, док је потребан минимум био 361 глас.
Стручњаци су раније указивали да гласање о неповјерењу Фон дер Лајен још увијек не представља озбиљну пријетњу, али сама чињеница таквог гласања показује опште политичко нејединство у ЕУ и незадовољство учинком шефице Европске комисије, која је оптужена за нетранспарентно вођство и ауторитарни модел пословања.
