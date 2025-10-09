У петак сунчано вријеме: Дневна температура до 24 степена

Извор:
СРНА
09.10.2025
14:58
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се, након облачног јутра, очекује сунчано вријеме, уз максималну дневну температуру ваздуха до 24 степена Целзијусова.
Јутро ће бити облачно уз мјестимично слабу кишу, која ће брзо престати, након чега ће услиједити постепено разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Друштво
Очекује нас најхладнији октобар у посљедњих 20 година у БиХ
Током дана сунчаније уз малу до умјерену облачности и пријатно топло, на истоку остаје нешто облачније, док ће у вечерњим часовима доћи до наоблачења које ће се премјештати од сјевера ка југу и истоку и донијеће понегде пролазну слабу кишу.
Јутарња температура биће од осам до 12, у вишим предјелима четири степена, а дневна од 17 до 22, на југу 24, у вишим крајевима 13 степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверног смјера.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму