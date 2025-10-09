Чубриловић: Једногласна подршка Синиши Карану

Извор:
СРНА
09.10.2025
17:26
Коментари:0
Предсједништво Демоса једногласно је подржало кандидатуру владајуће коалиције за предсједника Републике Српске Синише Карана.
Предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић рекао је да је Каран веома одговоран човјек који познаје проблематику, жели да рјешава проблеме и не бјежи од одговорности.
"Каран је адекватан кандидат и све странке владајуће коалиције подржаће га да овај четворогодишњи мандат СНСД-а приведе до краја", рекао је Чубриловић новинарима у Бањалуци, након сједнице Предсједништва ДЕМОС-а.
Напоменуо је да су ово изнуђени избори, да нису проузроковани неким објективним околностима већ због одлуке појединца у БиХ, којег Република Српска не признаје.
Република Српска
Амиџић: СДС-у највећи домет галама испред РТРС-а, Блануша три пута није прошао
Чубриловић је рекао да је на сједници било говора о коалицији са Социјалистичком партијом Петра Ђокића на будућим парламентарним изборима 2026.године.
"Вјерујем да смо близу споразума и да ћемо у најскорије вријеме потписати коалицију са СП-ом", закључио је Чубриловић.
Сједници Предсједништва ДЕМОС-а присуствовао је кандидат владајуће коалиције за предсједника Републике Српске Синиша Каран.
