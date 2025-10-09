Logo

Чубриловић: Једногласна подршка Синиши Карану

Извор:

СРНА

09.10.2025

17:26

Коментари:

0
Чубриловић: Једногласна подршка Синиши Карану
Фото: АТВ

Предсједништво Демоса једногласно је подржало кандидатуру владајуће коалиције за предсједника Републике Српске Синише Карана.

Предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић рекао је да је Каран веома одговоран човјек који познаје проблематику, жели да рјешава проблеме и не бјежи од одговорности.

"Каран је адекватан кандидат и све странке владајуће коалиције подржаће га да овај четворогодишњи мандат СНСД-а приведе до краја", рекао је Чубриловић новинарима у Бањалуци, након сједнице Предсједништва ДЕМОС-а.

Напоменуо је да су ово изнуђени избори, да нису проузроковани неким објективним околностима већ због одлуке појединца у БиХ, којег Република Српска не признаје.

Амиџић- 01092025

Република Српска

Амиџић: СДС-у највећи домет галама испред РТРС-а, Блануша три пута није прошао

Чубриловић је рекао да је на сједници било говора о коалицији са Социјалистичком партијом Петра Ђокића на будућим парламентарним изборима 2026.године.

"Вјерујем да смо близу споразума и да ћемо у најскорије вријеме потписати коалицију са СП-ом", закључио је Чубриловић.

Сједници Предсједништва ДЕМОС-а присуствовао је кандидат владајуће коалиције за предсједника Републике Српске Синиша Каран.

Подијели:

Тагови:

Недељко Чубриловић

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

Република Српска

Амиџић: СДС-у највећи домет галама испред РТРС-а, Блануша три пута није прошао

1 ч

0
Знате ли када метлице брисача стакла постају неупотребљиве?

Ауто-мото

Знате ли када метлице брисача стакла постају неупотребљиве?

1 ч

0
Валентин Вашеро, тенисер из Монака

Тенис

Ко је Валентин Вашеро: Сензација с којом се Новак Ђоковић бори за финале

1 ч

0
РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

Република Српска

РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

1 ч

1

Више из рубрике

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

Република Српска

Амиџић: СДС-у највећи домет галама испред РТРС-а, Блануша три пута није прошао

1 ч

0
РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

Република Српска

РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

1 ч

1
Лука Петровић: Спреман сам за дуел

Република Српска

Лука Петровић: Спреман сам за дуел

2 ч

1
Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма

Република Српска

Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма

5 ч

9
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner