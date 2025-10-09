Logo

Амиџић: СДС-у највећи домет галама испред РТРС-а, Блануша три пута није прошао

Извор:

АТВ

09.10.2025

17:21

Коментари:

0
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ
Фото: АТВ

Кандидат СДС-а на предстојећим пријевременим предсједничким изборима Бранко Блануша три пута до сада није прошао на изборима, а четврти ће бити још већи фијаско, оцијенио је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић.

Према његовим ријечима, максималан домет им је галама испред РТРС-а.

"Кандидат СДС-а долази из одбора странке којег нема у Бањалуци, а није ни најјасније да ли ПДП подржава СДС или ПДП више не подржава (Игора) Црнатка или ПДП-а више уопште ни нема", навео је Амиџић на Иксу.

rtrs zgrada

Република Српска

РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

СДС је на данашњој конференцији за новинаре испред РТРС-а тражио да се организује емисија о стању у "Електропривреди" и да гости буду директор ЕРС-а Лука Петровић и Блануша, који је предсједник Одбора СДС-а за енергетику и кандидат ове странке за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

Срђан Амиџић

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Валентин Вашеро, тенисер из Монака

Тенис

Ко је Валентин Вашеро: Сензација с којом се Новак Ђоковић бори за финале

1 ч

0
Знате ли када метлице брисача стакла постају неупотребљиве?

Ауто-мото

Знате ли када метлице брисача стакла постају неупотребљиве?

1 ч

0
Милка Форцан, једна од најпознатијих пословних жена у Србији и бивша десна рука Мирослава Мишковића, те потпредсједник ФК Партизан

Србија

Ко је Милка Форцан - жена због које је суспендован Дејан Анђус

1 ч

0
Пријатељ открио у каквом здравственом стању је супруга Халида Бешлића

Сцена

Пријатељ открио у каквом здравственом стању је супруга Халида Бешлића

1 ч

0

Више из рубрике

РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

Република Српска

РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше

1 ч

1
Лука Петровић: Спреман сам за дуел

Република Српска

Лука Петровић: Спреман сам за дуел

2 ч

1
Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма

Република Српска

Додик: Турска слањем дронова Приштини шаље поруку неосманизма

5 ч

9
Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

Република Српска

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner