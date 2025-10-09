Амиџић: СДС-у највећи домет галама испред РТРС-а, Блануша три пута није прошао

Извор:
АТВ
09.10.2025
17:21
Коментари:0
Кандидат СДС-а на предстојећим пријевременим предсједничким изборима Бранко Блануша три пута до сада није прошао на изборима, а четврти ће бити још већи фијаско, оцијенио је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић.
Према његовим ријечима, максималан домет им је галама испред РТРС-а.
"Кандидат СДС-а долази из одбора странке којег нема у Бањалуци, а није ни најјасније да ли ПДП подржава СДС или ПДП више не подржава (Игора) Црнатка или ПДП-а више уопште ни нема", навео је Амиџић на Иксу.
Република Српска
РТРС одлучио: Ево када би могло доћи до дуела Петровића и Блануше
СДС је на данашњој конференцији за новинаре испред РТРС-а тражио да се организује емисија о стању у "Електропривреди" и да гости буду директор ЕРС-а Лука Петровић и Блануша, који је предсједник Одбора СДС-а за енергетику и кандидат ове странке за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.
Кандидат СДС-а долази из одбора странке којег нема у Бањалуци, а није ни најјасније да ли ПДП подржава СДС или ПДП више не подржава Црнатка или ПДП-а више уопште ни нема. Колега Блануша до сада три пута није прошао на изборима, а чини ми се да ће и четврти пут бити још већи…— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) October 9, 2025
Тенис
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч1
Република Српска
5 ч9
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
22
18
12
18
11
18
06
18
00
Тренутно на програму