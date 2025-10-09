Знате ли када метлице брисача стакла постају неупотребљиве?

Извор:
Без обзира на интензитет кориштења брисача, метлице су зреле за промјену након 24 мјесеца.
Показују то подаци истраживања Њемачког аутоклуба (АДАЦ).
Сунчева свјетлост и атмосфера толико мијењају материјал да он постаје тврђи и губи својства. Односно, метлице више неће једнако добро чистити стакло као кад су новије.
