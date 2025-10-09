Logo

Знате ли када метлице брисача стакла постају неупотребљиве?

Извор:

Агенције

09.10.2025

17:18

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Без обзира на интензитет кориштења брисача, метлице су зреле за промјену након 24 мјесеца.

Показују то подаци истраживања Њемачког аутоклуба (АДАЦ).

Сунчева свјетлост и атмосфера толико мијењају материјал да он постаје тврђи и губи својства. Односно, метлице више неће једнако добро чистити стакло као кад су новије.

Наравно, у јесенским и зимским мјесецима потрошња је још већа јер је више оборина па добро погледајте испуњавају ли метлице своју функцију, уклањају ли воду или је само размазују на стаклу.

Мијењајте брисаче не вријеме јер су они важан дио опреме вашег возила, преноси Ревијахак.

Тагови:

brisači

Аутомобил

