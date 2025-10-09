Пилот прогласио узбуну, путници избезумљени након хорора

Извор:
Авион "Рајанера" прогласио је стање узбуне у ваздуху и хитно тражио помоћ након што је пилот утврдио да ће летјелица у року од шест минута остати без горива.
Авион је кренуо ка аеродрому у Глазгову из Италије, када је прогласио узбуну због горива и принудно слетио у Манчестер.
Драма на небу се дешавала у вријеме када је олуја Ејми довела до јаких вјетрова широм Енглеске, што је изазвало хаос у саобраћају.
Посада кокпита је издала опште упозорење за хитне случајеве.
Лет, којим је управљала компанија “Malta Air” у име “Рајанера”, направио је неколико неуспјешних покушаја да слети, све док није преусмјерен у Манчестер, гдје је безбједно слетио.
Авион је слетио са количином горива која је била довољна за око пет или шест минута лета.
#FR3418 from Pisa to Prestwick diverting to Manchester after landing attempts at Prestwick and Edinburgh. Squawking 7700 likely due to declaring a fuel emergency. https://t.co/xRdo1RYTpy pic.twitter.com/fklfaR585L— Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025
Александар Марчи, један од путника који је стигао на одредиште 10 сати касније него што је планирано, рекао је да су сви схватили шта се тачно десило тек када су слетјели у Манчестер, практично без горива.
"Након што смо касно отишли из Пизе због генералног штрајка и демонстраната који су напали писту на аеродрому, били смо забринути да нећемо стићи прије него што је олуја кренула. Све је било у реду док нисмо почели да се спуштамо.
Авион је кружио неколико пута прије него што је покушао да слети први пут, али се готово одмах повукао. Речено нам је да ћемо покушати још једном или ћемо морати да идемо у Манчестер. Други пут је то била веома турбулентна вожња и скоро смо стигли до асфалта, али у посљедњем тренутку смо се извукли веома оштро. Схватили смо колико су лоше ствари биле кад смо коначно слетјели у Манчестер готово без горива", испричао је Александар.
Из компаније “Рајанер” су саопштили да је истрага у току, преноси Блиц.
