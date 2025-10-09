Лавров: Приватизација Секретаријата УН достигла непристојан ниво

Извор:
Sputnjik
09.10.2025
17:34
Запад већ дуго води политику „приватизације“ Секретаријата УН, који је по свом мандату техничко тијело и мора бити непристрасно, без утицаја било које владе, изјавио је руски шеф дипломатије Сергеј Лавров у интервјуу телевизији РТ.
По његовим ријечима, та „приватизација“ је достигла непристојан ниво: пет до шест кључних позиција у УН, укључујући генералног секретара и његове замјенике који контролишу финансијске токове, заузимају представници земаља НАТО-а.
"Ми се у Савету безбједности УН увијек залажемо за то да се питања појединих региона разматрају узимајући у обзир ставове земаља које тај регион заиста представљају", објаснио је он.
Он је подсетио да је у Савјету безбједности УН увијек присутна једна арапска земља – тренутно Алжир, чији мандат истиче у децембру ове године, када ће га замијенити Бахреин.
„Ми ћемо увијек инсистирати на томе да се глас арапских држава чује јасно и снажно“, нагласио је Лавров.
Према његовим ријечима, било би веома корисно када би представник арапског свијета у Савјету безбједности имао неформални мандат Лиге арапских држава за кључна питања која се тичу арапског свијета, јер би то значајно ојачало значај његовог става.
Говорећи шире о односима Русије и арапских земаља, Лавров је указао да арапске државе показују велико интересовање за Шангајску организацију за сарадњу (ШОС). У њој данас као партнери у дијалогу учествују Египат, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати, Катар и Бахреин.
„То није само формално присуство — они активно учествују у заједничким пројектима“, додао је министар.
Лавров је истакао да предсједник Владимир Путин у оквиру концепта „евроазије“ и Великог евроазијског партнерства промовише идеју стварања евроазијске архитектуре безбједности система у којем ће безбедност сваког дијела континента бити повезана са безбједношћу цјелокупног евроазијског простора.
„Деценијама је безбједност била сведена искључиво на евроатлантску димензију. Сматрали смо да је све у реду, сарађивали смо са ОЕБС-ом и Савјетом Русија–НАТО. Али показало се да није било добро — занемаривали смо шире, континенталне аспекте безбједности“, рекао је он.
Према његовим ријечима, НАТО данас отворено изјављује да му је циљ заштита територија земаља чланица, док „пријетње долазе из Јужнокинеског мора“, што служи као изговор за ширење алијансе на источни крај Евроазије.
То нису безначајна питања — напротив, она су кључна за формирање Великог евроазијског партнерства као материјалне основе будуће континенталне архитектуре безбједности. У тим процесима арапске земље су за нас перспективни и важни партнери, закључио је Лавров, додајући да ће се о свим овим темама разговарати и на предстојећем Првом руско-арапском самиту, пише Спутњик.
