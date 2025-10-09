Непредвидљива је: Русија бацила нову бомбу на Украјину

Извор:
Ало
09.10.2025
18:36
У вечерњим сатима руске снаге извеле су прецизан удар на област Дњепропетровска, у Чечевском округу, користећи потпуно нову врсту вођене муниције, саопштавају украјински извори.
Према доступним информацијама са терена, ријеч је о хибриду између ракете и навођене авионске бомбе, развијеном на бази ракете Икс‑38 — и ово би наводно била прва забиљежена употреба таквог оружја у зони специјалне војне операције.
Нови пројектил описује се као комбинација крстареће ракете и планирајуће бомбе, што му омогућава велику прецизност при погађању циљева и домет од приближно 120 километара, преноси "Ало".
Таква конструкција омогућава лансирање са авиона на већој удаљености од циља, без потребе да летјелица улази директно у зону дејства противваздушне одбране, чиме се смањује ризик за пилоте и повећава оперативна безбједност.
Према објавама руских војних канала, модификовани систем користи технологију Х‑38, ракете познате по високој тачности и могућности да се прилагоди за напад како на покретне тако и на стационарне мете.
Стручњаци подсећају да такве комбинације — ракетни погон са крилима за планирање и ГПС/инерицијским вођењем — пружају предности у савременим сукобима: омогућавају већу брзину прилаза, непредвидљиву путању лета и снажан разорни ефекат на циљ.
Аналитичари упозоравају да тестирање и примјена оваквих оружја у реалним борбеним условима представља нови корак у модернизацији арсенала и тактике употребе ваздушних средстава.
Док једни оцењују да такви пројектили повећавају прецизност и смањују цивилне колатералне штете, други истичу ризике од ескалације и све чешћих експеримената са напредним типовима бојевих глава и навођења.
