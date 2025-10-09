Logo

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

09.10.2025

18:22

На овим просторима вијековима су се преплитале различите цивилизације, културе, религије.

И народи који су давно нестали у ходницима историје утиснули су своје трагове, који ту и тамо изроне из прошлости у виду археолошких налаза.

А језик? Он је "жив", стално се мијења и самим тим је подложан утицају разних друштвених појава, па се тако дешава да неке ријечи потпуно ишчезну из употребе или буду замијењене другим.

Како смо већ поменули да је овај простор права ризница различитих култура, мјесто вјечних сусрета истока и запада, сјевера и југа, тако се у српском језику користе и многе ријечи које му не припадају, али за које не може увијек да се нађе домаћи појам.

Међутим, неке наше старе ријечи временом су и замијењене. Остале су негдје у прошлости и, када бисте их данас чули, вјероватно не бисте имали појма шта би могле да значе.

Многи ће рећи да "пегла" не звучи баш њемачки, међутим, води поријекло из германске речи "бугелеисен". Како наводи Инстаграм страница Поријекло ријечи, истиснула је домаће "глачало" (од придјева "гладак", настао, опет, из њемачког "глат").

Како се каже чекић, а како тава

И "шанац" је германизам, који се далеко чешће чује од наше ријечи "опкоп" или старословенске "забрало" (од глагола "бранити").

Ријетко чујете и да неко за "чекић" (турског поријекла) каже "млат" или "бат", зар не? У старој словенској терминологији користио се "требник", али не бисте могли ни да наслутите да је то, заправо, "олтар" (латински назив), преноси "Жена Блиц".

Тек не бисте знали шта је "сковрада" (која се јавља још у списима Светог Саве), или "просуља", јер ту посуду сви зовемо "тигањ" (од грчке ријечи "тигáни"), мада се понегдје каже и "тава" (турско поријекло)

Турски "ескер" потиснуо је словенски "гвозд", "челик" је у заборав однио нашу ријеч "надо", а грчка "трпезарија" чешће се користи него домаћа "благоваоница". Турцизам персијског поријекла "минђуше" у широј је употреби него "наушнице", док је "перика", ријеч непознатих коријена, која се у истом облику користи и у њемачком и француском језику, истиснула домаћу – "власуља".

И прасловенска, старосрпска ријеч "скоруп" данас је готово заборављена, пошто се много чешће користи "кајмак", турски назив за овај млијечни производ.

Ријеч

jezik

srpski jezik

Коментари (0)
