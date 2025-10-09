Logo

Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти

09.10.2025

13:40

Коментари:

0
Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти
Фото: Unsplash

Питање шта нас чека након смрти једно је од највећих мистерија човјечанства. Иако наука још нема коначан одговор, нити може доказати постојање душе, бројна свједочанства људи који су доживјели искуство блиске смрти буде наду да физички крај можда није и коначан.

Једна од њих је Дебора Прум, жена која је чак два пута преживјела клиничку смрт, а њена свједочанства промијенила су начин на који гледа на живот - и на смрт.

Дебора је прво искуство блиске смрти доживјела када је почела рађати сина, четири седмице прије термина. “Одједном, бит мог бића била је у углу собе, гледајући све доље,” присјетила се. Њено извантјелесно искуство трајало је кратко, а син се, упркос упозорењима љекара, потпуно опоравио. Но, тај тренутак остао јој је дубоко урезан у сјећање, преноси Вечерњи.хр.

@huffpost Replying to @huffpost ♬ original sound - HuffPost

Десет година касније, Дебора и њен супруг доживјели су тежак удес. Оно што се догодило тада описује као путовање ван стварности.

Сљедеће чега се сјећам је да сам била у жутом простору — као да сам уроњена у посуду жутог пудинга, али не на лош начин. Била сам потпуно окружена топлим, жутим сјајем”.

Описала је тај тренутак као потпуни мир, осјећај безвремености и тихе радости.

“Нисам осјећала везаност за себе, ни за своје тијело. Осјећала сам се као код куће, више него икад прије. Нисам знала јесам ли тамо била минуту или вијек.” Но, из тог “свјетлосног простора” почела је чути глас супруга који ју је дозивао.

падобранац

Свијет

Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

Касније јој је рекао да је била без свијести око три до четири минуте.

“Нисам се хтјела вратити,” признаје. “Нисам знала гдје сам, али ондје сам осјећала мир.” Занимљиво, Дебора тврди да јој је тада помогао младић који ју је извукао из аутомобила — али њен супруг инзистира да таква особа није постојала.

Након ових догађаја, Дебора каже да се више не боји смрти и да ју је искуство учинило духовнијом особом. “Један од мојих највећих страхова био је да ћу умријети сама или напуштена, али ово искуство ми је ублажило тај страх. Данас сам мање религиозна, али више духовна. Моја искуства блиске смрти подсјетила су ме колико је живот крхак - зато више не одуговлачим и трудим се живјети пуним плућима.

Подијели:

Таг:

život poslije smrti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одржано повољно стање безбједности, смањен број саобраћајних незгода са смртним исходом

Хроника

Одржано повољно стање безбједности, смањен број саобраћајних незгода са смртним исходом

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Младић (22) пронашао ваздушну пушку, испала му из руку и опалила

2 ч

0
Вучић: Рафинерија може да ради до 1. новембра без новог дотока нафте

Србија

Вучић: Рафинерија може да ради до 1. новембра без новог дотока нафте

2 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Регион

Јанаф престао слати нафту Србији

2 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Занимљивости

Човјек је живио 171 дан након трансплантације свињске јетре

1 ч

0
Зимница

Занимљивости

Пала цијена зимнице: Ево колико коштају ајвар, туршија и остали специјалитети на пијаци

2 ч

0
Пар купио Порше за 70. годишњицу брака

Занимљивости

Пар купио Порше за 70. годишњицу брака

2 ч

0
Ево зашто вас мачке гледај полузатвореним погледом

Занимљивости

Ево зашто вас мачке гледај полузатвореним погледом

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

15

19

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

15

17

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

15

11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

15

11

Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner