Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти

Питање шта нас чека након смрти једно је од највећих мистерија човјечанства. Иако наука још нема коначан одговор, нити може доказати постојање душе, бројна свједочанства људи који су доживјели искуство блиске смрти буде наду да физички крај можда није и коначан.
Једна од њих је Дебора Прум, жена која је чак два пута преживјела клиничку смрт, а њена свједочанства промијенила су начин на који гледа на живот - и на смрт.
Дебора је прво искуство блиске смрти доживјела када је почела рађати сина, четири седмице прије термина. “Одједном, бит мог бића била је у углу собе, гледајући све доље,” присјетила се. Њено извантјелесно искуство трајало је кратко, а син се, упркос упозорењима љекара, потпуно опоравио. Но, тај тренутак остао јој је дубоко урезан у сјећање, преноси Вечерњи.хр.
Десет година касније, Дебора и њен супруг доживјели су тежак удес. Оно што се догодило тада описује као путовање ван стварности.
Сљедеће чега се сјећам је да сам била у жутом простору — као да сам уроњена у посуду жутог пудинга, али не на лош начин. Била сам потпуно окружена топлим, жутим сјајем”.
Описала је тај тренутак као потпуни мир, осјећај безвремености и тихе радости.
“Нисам осјећала везаност за себе, ни за своје тијело. Осјећала сам се као код куће, више него икад прије. Нисам знала јесам ли тамо била минуту или вијек.” Но, из тог “свјетлосног простора” почела је чути глас супруга који ју је дозивао.
Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт
Касније јој је рекао да је била без свијести око три до четири минуте.
“Нисам се хтјела вратити,” признаје. “Нисам знала гдје сам, али ондје сам осјећала мир.” Занимљиво, Дебора тврди да јој је тада помогао младић који ју је извукао из аутомобила — али њен супруг инзистира да таква особа није постојала.
Након ових догађаја, Дебора каже да се више не боји смрти и да ју је искуство учинило духовнијом особом. “Један од мојих највећих страхова био је да ћу умријети сама или напуштена, али ово искуство ми је ублажило тај страх. Данас сам мање религиозна, али више духовна. Моја искуства блиске смрти подсјетила су ме колико је живот крхак - зато више не одуговлачим и трудим се живјети пуним плућима.
