Белгијски премијер био мета терористичког напада?

Извор:
Танјуг
09.10.2025
20:19
Три особе, рођене 2001, 2002, 2007. године, ухапшене су данас 9. октобра у Белгији под сумњом да су планирале терористички напад инспирисан радикалним исламизмом, саопштила је савезна тужитељка Ан Франзен на ванредној конференцији за новинаре, а локални медији наводе да је премијер Белгије Барт де Вевер био мета напада.
"Лишени су слободе у оквиру истраге о покушају терористичког убиства и учешћу у активностима терористичке групе", изјавила је Франзен, пренијела је Фламанска радио-телевизија (ВРТ).
Како сазнаје ВРТ, циљ напада требало је да буду белгијски политичари, укључујући премијера Белгије Барта де Вевера.
Током претреса стана једног од осумњичених, федерална полиција је пронашла ручно направљену експлозивну направу која подсјећа на импровизовану бомбу (ИЕД), као и врећицу с челичним куглицама, а експлозив, према првим информацијама, није био активиран.
Код другог осумњиченог пронађен је 3Д штампач, за који се вјерује да је коришћен за израду дијелова експлозивне направе. Постоје и докази да су осумњичени планирали употребу дрона за ношење експлозива.
Двоје осумњичених је испитано у сједишту федералне полиције у Антверпену и биће изведено пред истражног судију, док је трећа особа пуштена на слободу током дана.
Министарка правде Белгије Анелис Верлинден изјавила је да овај случај "погађа темеље белгијске демократије'' и похвалила брзу и одлучну реакцију тужилаштва и полицијских служби, преноси Танјуг.
