Хамас прогласио "крај рата"

Телеграф

09.10.2025

20:59

Хамас прогласио "крај рата"
Фото: Танјуг/АП

Високи званичник Хамаса рекао је да палестинска група данас проглашава "крај рата" и изјавио да то означава почетак "трајног примирја".

Халил ал Хаја, који је преживио израелски напад на званичнике Хамаса у Катару прошлог мјесеца, рекао је да споразум укључује отварање прелаза Рафа у оба смјера.

Додао је да ће споразум довести до пуштања свих затворених палестинских жена и дјеце и да је Хамас добио гаранције од посредника и америчке администрације која потврђују да је рат потпуно завршен.

С друге стране, Осама Хамдан, каже да "ниједан Палестинац не прихвата разоружање" и да Палестинци "требају оружје и отпор", пренио је Ројтерс.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Ослобађање талаца из Газе наредне седмице

Изјава је у супротности с једним кључним елементом мировног плана Доналда Трампа за Газу од 20 тачака, који позива на разоружање Хамаса. Такође се чини и да је у супротности с изјавама других челника Хамаса.

Раније данас, портпарол израелске владе рекао је да ће примирје ступити на снагу "у року од 24 сата" након што се одржи пун састанак израелске владе.

Извор из израелске владе рекао је за Ројтерс да је састанак безбједносног кабинета сада завршен и да ће се министри сада састати како би гласали о томе хоће ли ратификовати споразум о примирју.

(Телеграф.рс)

Хамас

Gaza

