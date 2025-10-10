Продајете телефон? Урадите прво ово

10.10.2025
10:52
Коментари:0
Уколико желите продати свој стари телефон, било би добро да прије предаје новом власнику урадите неколико ствари како би се заштитили.
Требате направите сигурносну копију података те ресетовати телефон на фабричке поставке. Стручњаци с портала Пи-си-маг објашњавају корак по корак, а ово важи и за таблете.
Прије него што било шта друго урадите, направите сигурносну копију свог уређаја.
Корисници Андроида могу користити Google Backup, Google Drive или Samsun Cloud, а корисници iPhonea iCloud.
Да бисте заштитили све осјетљиве личне податке, фотографије или видеозаписе, прво размислите о томе да их сачувате на екстерни тврди диск или сигурну услугу за похрану у облаку.
Фотографије и видеозаписи могу се синхронизовати на Google Photos или OneDrive.
Затим искључите поставке услуге Find my phone на Еплу и Гуглу како не бисте наставили примати упозорења о уређају након што га уклоните, а што је још важније, како би га свако ко добије уређај могао сам подесити.
Посјетите мени Поставке антивирусне апликације или апликације за управљање лозинкама и уклоните стари уређај с листе одобрених уређаја. Можда бисте жељели учинити исто за било коју другу веб услугу која прати ваше уређаје, као што је ВПН или апликација за стриминг. Ово спречава нове власнике да приступе информацијама о вама, као што су ваше име, датум рођења и кућна адреса.
Одјавите се с друштвених мрежа, емејла, банковних и платних апликација.
Ако користите иОС, идите на Поставке > Генерално > Пренеси или ресетујте iPhone/iPad. Када сте сигурни да сте направили сигурносну копију свих података, слиједите упуте за брисање садржаја и поставки. Корисници Андроида могу пронаћи опцију Ресетуј у изборнику Подешавање уређаја. Поново, прије него што наставите, провјерите јесте ли направили сигурносну копију свих података. У оба случаја, ово враћа уређај на фабричке поставке, што значи да су све ваше апликације, подаци, па чак и ажурирања софтвера нестали.
Неки стручњаци подсјећају и да деактивирате двофакторску аутентификацију.
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 седм0
Наука и технологија
1 седм0
Здравље
1 седм0
Савјети
4 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
23
14
22
14
20
14
11
14
08
Тренутно на програму