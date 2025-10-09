Logo

Опрез: Телефони чувају податке корисника и након враћања на фабричка подешавања?

Извор:

РТ Балкан

09.10.2025

12:31

Коментари:

0
Слушалице телефон
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Корисници мобилних телефона најчешће приликом куповине новог уређаја стари врате на фабричка подешавања и поклоне га дјеци, родитељима или га продају.

И иако се приликом враћања на фабричка подешавања слике, видео снимци, поруке и апликације заиста обришу са уређаја, дио података ипак остане у његовој меморији, што потенцијално може довести до безбједносних ризика и "цурења" информација.

Зашто подаци остају на телефону и који су уређаји најрањивији

"Ово је повезано са тиме што процедура враћања на фабричка подешавања не врши увијек физичко брисање података, већ их у појединим случајевима само маркира као "обрисане". Уз помоћ одређених софтвера злонамјерници лако могу да поврате све фотографије, видео записе, фајлове и преписке", упозорио је ИТ стручњак и члан комитета Државне думе за информациону политику и информационе технологије, Антон Немкин.

По ријечима руског стручњака, посебно су рањиви старији модели мобилних телефона и уређаји који раде на застарјелим верзијама оперативних система. "Њихови алгоритми брисања података могу да се разликују од савремених безбједносних принципа", додао је Немкин у интервјуу за руски РТ, још једном наглашавајући да то за посљедицу може имати задржавање сензитивних података и њихову каснију злоупотребу од стране будућих корисника или хакера.

Како правилно обрисати податке са телефона и заштитити се од злоупотребе

Прије поклањања или продаје старог телефона корисници би требало да ураде сљедеће: излогују се са свих корисничких налога, а нарочито банковних апликација, "клаудова", који се користе за складиштење података на серверима, и друштвених мрежа. Осим тога, добро би било и да се меморија уређаја стави под шифру - ова опција доступна је на савременим телефонима са Андроид и иОС оперативним системима у дијелу "безбједносна подешавања"

Тек након тога телефон би требало вратити на фабричка подешавања, а потом га поново покренути (овај пут без уношења креденцијала корисничког налога) и затим на њега ставити неколико безвезе, неважних слика, видео снимака и фајлова. Након тога треба уређај поново вратити на фабричка подешавања: "На овај начин хакерима се отежава евентуални приступ старим подацима и њихова злоупотреба", наводи руски ИТ стручњак.

Подијели:

Тагови:

Мобилни телефон

memorija

hakeri

превара

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Физичари предвиђају крај свемира: "Могао би се догодити обрнути Велики прасак"

Наука и технологија

Физичари предвиђају крај свемира: "Могао би се догодити обрнути Велики прасак"

4 ч

0
Кинези преокренули старење код мајмуна – на реду су људи

Наука и технологија

Кинези преокренули старење код мајмуна – на реду су људи

20 ч

0
Откривен биолошки доказ продуженог ковида

Наука и технологија

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

1 д

0
Ево ко је добио Нобелову награду за хемију

Наука и технологија

Ево ко је добио Нобелову награду за хемију

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

15

19

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

15

17

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

15

11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

15

11

Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner