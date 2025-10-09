Опрез: Телефони чувају податке корисника и након враћања на фабричка подешавања?

Извор:
РТ Балкан
09.10.2025
12:31
Корисници мобилних телефона најчешће приликом куповине новог уређаја стари врате на фабричка подешавања и поклоне га дјеци, родитељима или га продају.
И иако се приликом враћања на фабричка подешавања слике, видео снимци, поруке и апликације заиста обришу са уређаја, дио података ипак остане у његовој меморији, што потенцијално може довести до безбједносних ризика и "цурења" информација.
"Ово је повезано са тиме што процедура враћања на фабричка подешавања не врши увијек физичко брисање података, већ их у појединим случајевима само маркира као "обрисане". Уз помоћ одређених софтвера злонамјерници лако могу да поврате све фотографије, видео записе, фајлове и преписке", упозорио је ИТ стручњак и члан комитета Државне думе за информациону политику и информационе технологије, Антон Немкин.
По ријечима руског стручњака, посебно су рањиви старији модели мобилних телефона и уређаји који раде на застарјелим верзијама оперативних система. "Њихови алгоритми брисања података могу да се разликују од савремених безбједносних принципа", додао је Немкин у интервјуу за руски РТ, још једном наглашавајући да то за посљедицу може имати задржавање сензитивних података и њихову каснију злоупотребу од стране будућих корисника или хакера.
Прије поклањања или продаје старог телефона корисници би требало да ураде сљедеће: излогују се са свих корисничких налога, а нарочито банковних апликација, "клаудова", који се користе за складиштење података на серверима, и друштвених мрежа. Осим тога, добро би било и да се меморија уређаја стави под шифру - ова опција доступна је на савременим телефонима са Андроид и иОС оперативним системима у дијелу "безбједносна подешавања"
Тек након тога телефон би требало вратити на фабричка подешавања, а потом га поново покренути (овај пут без уношења креденцијала корисничког налога) и затим на њега ставити неколико безвезе, неважних слика, видео снимака и фајлова. Након тога треба уређај поново вратити на фабричка подешавања: "На овај начин хакерима се отежава евентуални приступ старим подацима и њихова злоупотреба", наводи руски ИТ стручњак.
