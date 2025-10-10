Банка објаснила ко све може да рачуна на лакшу отплату кредита

Извор:
Блиц
10.10.2025
20:54
Одлука о олакшицама у отплати кредита Народне банке Србије (НБС) примјењиваће се од 15. октобра.
Она предвиђа да је давалац кредита дужан да примијени разумне мјере које кориснику олакшавају отплату кредита ако у току трајања уговорног односа наступе околности које га доводе у тешко имовинско стање, односно друге битне околности на које он не може да утиче, изјавила је у петак самостални стручни сарадник у Сектору за заштиту корисника финансијских услуга НБС Јована Линдо.
При томе се, како је рекла, посебно узимају у обзир личне околности корисника, пише "Блиц".
Она је у видео рубрици "Корисно је да знате" објављеној на сајту Народне банке рекла да је што се тиче критеријума за одобравање олакшица, прописано да се околностима које корисника могу довести у тешко имовинско стање нарочито сматрају губитак посла, значајно смањење прихода, тешка болест, као и тешка повреда која смањује радну способност.
"Другим битним околностима сматрају се нарочито тешке породичне прилике, као што је тешка болест или смрт супружника или дјеце, као и развод брака ако су супружници били солидарни дужници по кредиту или је један од супружника јемац. Ове околности су у пропису дате само примјера ради, те у том смислу разлог за одобравање олакшица може да буде било која околност која корисника доводи у тешко имовинско стање или друга битна околност на коју он не може да утиче, а која доводи до немогућности редовне отплате кредита“, навела је она.
Што се тиче врста олакшица које се могу одобрити, оне могу бити продужење рока отплате, промјена врсте уговора, одложено плаћање, смањење каматне стопе, неотплаћивање кредита у одређеном периоду, промјена валуте у којој је изражена обавеза, дјелимична отплата дуга, дјелимичан опрост и консолидација дуга, као и проглашење застоја у отплати кредита.
Линдо је појаснила да су ове врсте олакшица дате само примјера ради, тако да може бити примијењена било која мјера за коју банка и корисник процјене да је адекватна у конкретном случају.
Према њеним ријечима, у духу актуелних мјера које Србија предузима ради очувања животног стандарда грађана, корисницима који имају потешкоће у отплати стамбеног кредита који је обезбијеђен хипотеком на непокретности у којој станују, банке ће бити обавезне да у одређеним околностима одобре да не отплаћују кредит у трајању од најмање два мјесеца, под прописаним условима.
Право на олакшице у отплати кредита оствариваће се у јединственом поступку који ће спроводити сви даваоци кредита, при чему ће даваоци кредита бити у обавези да предузимају и превентивне активности ради праћења појединачних кредита и да по идентификовању раних знакова проблема у отплати контактирају кориснике и обавесте их о могућностима за остваривање олакшица у отплати.
"Дакле, банке ће бити у обавези да прате појединачне кредите, али корисник може и сам поднијети банци захтјев за одобравање олакшице. У захтјеву је потребно да наведе све околности које су значајне за одлучивање и да достави одговарајућу документацију као доказ којим се потврђују његове тврдње“, навела је она.
Појаснила је да се захтјев може поднијети у пословним просторијама банке, путем електронске поште и преко интернет презентације банке.
Банка о захтјеву одлучује у року од 30 дана од пријема захтјева и о томе корисника обавјештава писменим путем.
Корисници којима олакшица не буде одобрена или који из другог разлога буду незадовољни одлуком банке могу да поднесу приговор Комисији за олакшице у оквиру банке, у року од 10 дана од пријема одлуке банке.
Комисија ради ревизију ситуације корисника и доноси одлуку у року од 30 дана од пријема приговора.
Линдо је истакла да у вези са одлуком Комисије за олакшице, као и у случају да давалац кредита не одлучи о захтјеву у прописаном року, корисник има право да поднесе притужбу Народној банци Србије, која ће потом испитати да ли се давалац кредита придржавао одредаба одлуке којима се уређује његово поступање по захтјеву.
