Остављена Станија Добројевић - шок пред камерама

11.10.2025
18:22
Након што му је Станија Добројевић показала жути картон због флерта са различитим цимеркама у Елити, Асмин Дурџић је донио важну одлуку.
Како је истакао, за њега жути картон значи црвени, те је пред свима саопштио да раскида са старлетом и да од данас ужива у слободи, што је шокирало остале учеснике.
"Имам само да кажем да жути картон гледам као црвени. Од данас сам слободан и пушите ми сви ку*ац", истакао је Дурџић.
Иначе, већ неколико дана у Бијелој кући круже приче да се Асмину допада Маја Маринковић, с обзиром на то да се не одваја од ње и да је распитивао код појединих такмичара да ли су осећања обострана, а како ће на ово реаговати Станија и да ли ће се јавно огласити, остаје нам да сазнамо.
