Logo

Остављена Станија Добројевић - шок пред камерама

Извор:

Агенције

11.10.2025

18:22

Коментари:

0
Остављена Станија Добројевић - шок пред камерама

Након што му је Станија Добројевић показала жути картон због флерта са различитим цимеркама у Елити, Асмин Дурџић је донио важну одлуку.

Како је истакао, за њега жути картон значи црвени, те је пред свима саопштио да раскида са старлетом и да од данас ужива у слободи, што је шокирало остале учеснике.

Слађана Томашевић

Сцена

Водитељка РТС-а одушевила све: Нико не вјерује да има 52 године

"Имам само да кажем да жути картон гледам као црвени. Од данас сам слободан и пушите ми сви ку*ац", истакао је Дурџић.

Иначе, већ неколико дана у Бијелој кући круже приче да се Асмину допада Маја Маринковић, с обзиром на то да се не одваја од ње и да је распитивао код појединих такмичара да ли су осећања обострана, а како ће на ово реаговати Станија и да ли ће се јавно огласити, остаје нам да сазнамо.

Подијели:

Таг:

Stanija Dobrojević

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Валентин Вашеро и Новак Ђоковић - Мастерс Шангај

Тенис

Откривено шта је Валентин Вашеро рекао Ђоковићу на мрежи

3 ч

0
Сан се претворио у хорор: У фасади куће нашли кости, а тек онда открили ко им је био комшија

Србија

Сан се претворио у хорор: У фасади куће нашли кости, а тек онда открили ко им је био комшија

3 ч

0
Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

Република Српска

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

4 ч

0
Снажан земљотрес погодио Филипине

Свијет

Снажан земљотрес погодио Филипине

4 ч

0

Више из рубрике

Слађана Томашевић, водитељка на РТС

Сцена

Водитељка РТС-а одушевила све: Нико не вјерује да има 52 године

3 ч

0
Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

Сцена

Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

11 ч

0
Ацо Пејовић открио уз коју дијету је скинуо вишак килограма: ''Кад те мука натјера..''

Сцена

Ацо Пејовић открио уз коју дијету је скинуо вишак килограма: ''Кад те мука натјера..''

12 ч

0
Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи

Сцена

Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Мушкарац уринирао на олтар базилике светог Петра у Ватикану

21

50

Навијачи Партизана претучени у Сплиту

21

42

Пензионисан војни коњ који је пројурио кроз Лондон

21

26

МТВ гаси канале у Европи

21

20

Преминула Дајана Китон

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner